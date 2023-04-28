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28/04/2023 09:25

【聚焦人幣】人幣中間價貶３３點子，報６﹒９２４０

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９２４０，
較上個交易日跌３３點子，創３月１３日以來新低，上個交易日報６﹒９２０７。
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒９２４０　　＋３３﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒６３６１　　－７４﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１７２３　－１３６﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８８２１　　　＋４﹒００
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒６５０４　＋１９６﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒５８９４　＋１６３﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２５５４　＋２０９﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒１８６２　　＋２５﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒７４５２　－２２６﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０８９３　＋１１８﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４４０　　　＋１﹒４０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒８０３１　－２３９﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒６４２９　－１０１﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９３﹒３１００　　＋１２﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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