【聚焦人幣】人幣中間價貶３３點子，報６﹒９２４０

《經濟通通訊社２８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９２４０，

較上個交易日跌３３點子，創３月１３日以來新低，上個交易日報６﹒９２０７。

貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒９２４０ ＋３３﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒６３６１ －７４﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒１７２３ －１３６﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８８２１ ＋４﹒００

１英鎊╱人民幣 ８﹒６５０４ ＋１９６﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒５８９４ ＋１６３﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２５５４ ＋２０９﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒１８６２ ＋２５﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒７４５２ －２２６﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒０８９３ ＋１１８﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４４０ ＋１﹒４０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒８０３１ －２３９﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒６４２９ －１０１﹒００

１人民幣╱韓元 １９３﹒３１００ ＋１２﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

