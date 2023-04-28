【聚焦人幣】人幣中間價貶３３點子，報６﹒９２４０

《經濟通通訊社２８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９２４０，
較上個交易日跌３３點子，創３月１３日以來新低，上個交易日報６﹒９２０７。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒９２４０ ＋３３﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒６３６１ －７４﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒１７２３ －１３６﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８８２１ ＋４﹒００
１英鎊╱人民幣 ８﹒６５０４ ＋１９６﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒５８９４ ＋１６３﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２５５４ ＋２０９﹒００
１新加坡╱人民幣 ５﹒１８６２ ＋２５﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒７４５２ －２２６﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒０８９３ ＋１１８﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６４４０ ＋１﹒４０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒８０３１ －２３９﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒６４２９ －１０１﹒００
１人民幣╱韓元 １９３﹒３１００ ＋１２﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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