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28/04/2023 17:11

【政策解讀】中泰證券：當前經濟總體向好、問題仍存

　　《經濟通通訊社２８日專訊》今日召開的中央政治局會議提到，今年以來，經濟社會全面恢
復常態化運行，經濟發展呈現回升向好態勢，但內生動力還不強，需求仍然不足。
　　中泰證券首席分析師楊暢在解讀會議時表示，當前總體判斷是經濟向好、問題仍存，經濟工
作總的目標仍然錨定「質的有效提升與量的合理增長」，這是自去年中央經濟工作會議以來始終
堅持的提法。
　　優化企業發展環境上，會議點明解決企業帳款拖欠和頭部平台探索創新兩個方面。目前企業
應收帳款仍然存在波動，這有可能也制約了企業擴大投資的信心。
　　在平台企業方面，會議提出「鼓勵頭部平台企業探索創新」，更加表明了中央支持平台企業
的態度。會議又提到，要「在超大特大城市積極穩步推進城中村改造和『平急兩用』公共基礎設
施建設」，有利於釋放超大特大城市在基礎設施投資、房地產開發投資上的拉動作用。
　　會議又強調保障和改善民生。現階段尤其需要重點關注就業，尤其是青年群體的就業，前期
１６－２４歲青年人群失業率相對偏高，再疊加６－７月份的畢業季，有可能會加大短期壓力，
需要相應政策措施予以安排。（ｌｃ）

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