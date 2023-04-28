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即市新聞

28/04/2023 14:24

【恒大困局】恒大子公司債權人表決不足，未能支持境外債重組方案

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中國恒大（０３３３３）公布境外債務重組進展，其中Ｃ組債
務暫時只收到約三成債權人支持重組協議。Ｃ組債務中其中一筆「２０２２年７月到期的８２億
附認沽期權的人民幣票據」，是指中國恒大對旗下地產業務主體恒大地產境內債「１５恒大０３
」的收購義務。
　　「１５恒大０３」境內債受托管理人國泰君安日前召開債券持有人會議，其中一項議案為授
權國泰君安支持中國恒大的境外債務重組協議，但由於出席會議表決權總數不足債權本金總額的
一半，會議未形成有效決議。
　　恒大地產在最新公告中表示，由於會議未形成有效決議，有意向加入中國恒大境外債務重組
的債券持有人可以就單獨與中國恒大財務顧問進行溝通，但中國恒大方面目前尚未明確其是否會
接受部分債券持有人申請單獨加入重組支持協議。
　　「１５恒大０３」發行本金為８２億元人民幣，票面利率６﹒９８％，將於今年７月８日到
期。國泰君安作為「１５恒大０３」的受托管理人，本月稍早時間曾指出，中國恒大對本期債券
全額兌付作出過收購承諾，所以中國恒大在觸發相關情形時有義務收購本期債券，並曾就此對中
國恒大作出書面提示。（ｅｙ）

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