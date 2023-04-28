【人行操作】人行１６５０億逆回購利率持平，今淨投放７７０億元

《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行公布，今日進行的１６５０億元（人民幣．下同）７

天期逆回購，中標利率持平２％。

公開市場今日有８８０億元逆回購到期，即今日淨投放７７０億元。

公開市場周一至周五共有２１２０億元７天逆回購到期，而人行周日（２３日）至今日分別

進行８９０億、１１５０億、１７００億、９５０億、９３０億、１６５０億元７天期逆回購，

實現淨投放５１５０億元。（ｓｌ）



