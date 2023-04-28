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28/04/2023 14:03

【台海局勢】中美軍機先後穿越台海，解放軍東部戰區轟美方挑釁

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美國海軍第七艦隊一架美國海軍Ｐ－８Ａ海神海上巡邏偵察機
２８日飛越台灣海峽。解放軍東部戰區發言人施毅批評美方公開炒作今次穿航台海事件，並強調
解放軍東部戰區戰機對美機全程跟監，嚴密防範警戒。施毅指出，近一個時期美艦機頻頻實施挑
釁行徑，充分證明美方是台海和平穩定破壞者、台海安全風險製造者。戰區部隊時刻保持高度戒
備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。
　　另外，台灣軍方指，２７日早上６時至２８日早上６時，共發現３８架次解放軍機及６艘次
解放軍艦持續在台海周邊活動，其中一架被稱為「雙尾蝎」的解放軍ＴＢ－００１無人機近乎繞
行台灣－－飛越台海後再越過台灣與菲律賓之間的巴士海峽，繞飛台灣東部海域，再從台海北端
飛向大陸。
　　ＴＢ－００１是解放軍現役最大型無人機，機翼下可裝置導彈，有能力執行高空、遠程飛行
任務。《路透》引述台灣的國家政策研究基金會副研究員揭仲認為，ＴＢ－００１無人機很可能
是在演練日後派遣無人機偵察台軍東部戰力保存區，讓解放軍推進至西太平洋的海空兵力，包括
空軍打擊機群或海軍航艦戰鬥群，對台軍於東部進行戰力保存的海空兵力或重要設施發動打擊。
（ｓｌ）

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