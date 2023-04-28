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28/04/2023 14:50

【政治局會議】當前經濟運行內生動力還不強，需求不足面臨新阻力

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中共中央政治局２８日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經
濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。會議認為，今年以來，經濟社會全面恢復常態化運行
，宏觀政策靠前協同發力，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力得到緩解，經濟增長好於預
期，市場需求逐步恢復，經濟發展呈現回升向好態勢，經濟運行實現良好開局。
　　不過，會議指出，當前中國經濟運行好轉主要是恢復性，內生動力還不強，需求仍然不足，
經濟轉型升級面臨新的阻力，推動高質量發展仍需要克服不少困難挑戰。
　
＊構建新發展格局，擴大新能源汽車發展優勢＊
　
　　會議強調要加快構建新發展格局，全面深化改革開放，把發揮政策效力和激發經營主體活力
結合起來，形成推動高質量發展的強大動力，統籌推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強、
社會預期持續改善、風險隱患持續化解，乘勢而上，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長

　　會議要求，要加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，既要逆勢而上，在短板領域加
快突破，也要順勢而為，在優勢領域做大做強。要夯實科技自立自強根基，培育壯大新動能。要
鞏固和擴大新能源汽車發展優勢，加快推進充電樁、儲能等設施建設和配套電網改造。要重視通
用人工智能發展，營造創新生態，重視防範風險。（ｓｌ）

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