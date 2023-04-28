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28/04/2023 14:50

【政治局會議】穩住外貿外資基本盤，做好保交樓嚴控新增隱性債務

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中共中央政治局２８日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經
濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。在吸引外資方面，會議強調，要全面深化改革、擴大
高水平對外開放。認真落實黨和國家機構改革方案，推進國家治理體系和治理能力現代化。要把
吸引外商投資放在更加重要的位置，穩住外貿外資基本盤。要支持有條件的自貿試驗區和自由貿
易港對接國際高標準經貿規則，開展改革開放先行先試。
　　在住屋和民生方面，要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策，支持剛性和改
善性住房需求，做好保交樓、保民生、保穩定工作，促進房地產市場平穩健康發展，推動建立房
地產業發展新模式。在超大特大城市積極穩步推進城中村改造和「平急兩用」公共基礎設施建設
。規劃建設保障性住房。要繼續抓好新冠疫情防控工作。要切實保障和改善民生，強化就業優先
導向，擴大高校畢業生就業渠道，穩定農民工等重點群體就業。
　　會議又指出，要有效防範化解重點領域風險，統籌做好中小銀行、保險和信托機構改革化險
工作。要加強地方政府債務管理，嚴控新增隱性債務。
　
＊大興調查研究，切實幫助企業基層解決困難＊
　
　　此外，要以「時時放心不下」的責任感，持續抓好安全生產。要做好迎峰度夏電力供應保障
。要鞏固拓展脫貧攻堅成果，抓好糧食生產和重要農產品供應保障，全面推進鄉村振興。要加強
生態環境系統治理。各級領導幹部要帶頭大興調查研究，奔著問題去，切實幫助企業和基層解決
困難。（ｓｌ）

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