【香港政情】警務處副處長劉賜蕙明日退休，敦促提防軟對抗手段

《經濟通通訊社２８日專訊》主管國家安全事務的警務處副處長劉賜蕙即將退休，明日結束

３８年的警務生涯。她指國安法生效以來，入罪率百分百，形容是萬無一失，強調要提防軟對抗

。

對於警方近期要求參加公眾活動的人士需佩戴識別物品，劉賜蕙表示，是汲取了２０１９年

的經驗，認為有關要求是平常不過，質疑有人別有用心，放大事件。她又引用國務院港澳辦主任

夏寶龍的言論，認為遊行示威以外表達意見的方式值得深思，呼籲珍惜香港平靜的日子，反問規

範遊行是否等於言論自由的規範，強調合法及守法是重要。



＊如有機會願意繼續作出貢獻＊



劉賜蕙是警方國家安全處首任部門負責人，她形容執掌有關工作，是她警務生涯中最深刻和

最光榮時間，同時壓力很大，她又批評西方的制裁無理和卑鄙，但反而令她意志更堅定。又指國

安處舉報熱線至今亦收集到超過４０萬條訊息，數字客觀代表市民支持國安法。

她寄語繼任人要有鬥爭精神，不屈不撓，因為維護國安的道路上，荊棘滿途，並不容易。談

及退休後大計，她指未來工作未落實，但如有機會願意繼續作出貢獻。（ｈｐ）（ｚｚ）

