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28/04/2023 16:28

【香港要聞】內地訪客使用ｅ－道入境年齡降至１１歲或以上

　　《經濟通通訊社２８日專訊》入境事務處今日公布，為進一步提升管制站的通關效率，讓更
多的訪港旅客使用便捷的ｅ－道服務，將於明日（２９日）起調整電子往來港澳通行證（電子通
行證）持有人使用自助出入境檢查系統（ｅ－道）服務的合資格年齡至１１歲或以上。
　　現時，持電子通行證並年滿１６歲或以上的合資格訪港旅客可使用ｅ－道服務。（ｃｌ）

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