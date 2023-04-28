【香港要聞】廉署與中證監舉行座談交流

《經濟通通訊社２８日專訊》近日，中國證監會與香港證監會在港舉行兩地高層執法合作會

議。中國證監會首席稽查兼稽查局局長羅子發應香港廉政公署邀請，率隊聯同香港證監會法規執

行部人員與副廉政專員兼執行處首長丘樹春及執行處高層人員進行座談交流。

期間，副廉政專員介紹了廉政公署的工作職能和相關業務情況。雙方就根據各自工作職能依

法開展執法合作事宜進行調研交流。（ｃｌ）

