【香港要聞】廉署與中證監舉行座談交流

《經濟通通訊社２８日專訊》近日，中國證監會與香港證監會在港舉行兩地高層執法合作會
議。中國證監會首席稽查兼稽查局局長羅子發應香港廉政公署邀請，率隊聯同香港證監會法規執
行部人員與副廉政專員兼執行處首長丘樹春及執行處高層人員進行座談交流。
期間，副廉政專員介紹了廉政公署的工作職能和相關業務情況。雙方就根據各自工作職能依
法開展執法合作事宜進行調研交流。（ｃｌ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
|財經熱話28/04/2023
新加坡樓市加辣 李兆波：資金未必轉至本港 倡推稅務優惠吸人才
|中國故事28/04/2023
《神州經脈》政治局促政策加力提效擴大需求 滬指收復三千三
|財經熱話28/04/2023
【下周策略】李偉傑：恒指假期前區間上落 突破21000要靠此板塊
|財經熱話28/04/2023
內險復甦季績對辦哪隻最值博？國壽獲大行祝福看高一線？
|財經熱話28/04/2023
【月結－中美互動】美息5月再升未必見頂 內地經濟起動靠內需
|財經熱話28/04/2023
【月結－科技晶抑】美國對華限制高新技術影響微 中芯20元值博
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰