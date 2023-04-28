【香港政情】楊何蓓茵：夏寶龍勉勵公務員繼續支持行政長官施政

《經濟通通訊社２８日專訊》公務員事務局長楊何蓓茵總結三日訪京行程指，已向港澳辦主

任夏寶龍匯報香港特區公務員事務最新情況，夏寶龍委託她問候１８萬名香港公務員，並充分肯

定公務員的工作，勉勵和殷切期望公務員繼續全力支持行政長官施政。



＊擬調整公務員學院組織架構＊



楊何蓓茵表示，夏寶龍的接見，充分顯示國家對特區公務員的高度重視和期許，公務員是特

區政府的骨幹，她會竭盡全力帶領公務員隊伍落實政策。公務員事務局會優化公務員管理，加強

培訓，落實愛國者治港原則，全面準確、堅定不移，貫徹一國兩制方針。

楊何蓓茵稱，當局計劃調整公務員學院的組織架構，包括成立公共領導培訓中心、專業發展

培訓中心、研究及發展中心和機構事務部，各由一名首長級人員擔任主管。另外，學院亦會增設

一個副院長的職位。



＊下半年恢復國家事務研習課程＊



楊何蓓茵透露，今年下半年會恢復在內地舉行的國家事務研習課程，讓中高級公務員參加內

地培訓，配合特區政府積極融入國家發展大局。另外，公務員學院將與北京大學的港澳研究院合

作，為首長級公務員舉辦深入認識一國兩制和當代中國的課程；當局今年亦會推出「總體國家安

全觀」講座，讓公務員了解在複雜的國際環境下，香港維護國家安全的挑戰，以及公務員需要肩

負的責任。

同時，港府也會與大灣區其他城市展開交流計劃，初步的目標是是將交流期由過往４個星期

，延長至３個月。（ｃｌ）

