《本港經濟》「開心香港」活動正式啟動，陳茂波冀可刺激本地消費

《經濟通通訊社２８日專訊》行政長官李家超今日聯同多位政府官員主持「開心香港」活動

啟動禮，為一系列精彩活動揭開序幕。李家超致辭時表示，「開心香港」活動內容豐富多元，適

合不同界別、不同年齡層及不同興趣的本地市民參與。他希望市民可以透過這些形形色色的活動

，玩得盡興，齊齊感受「開心香港」活動的歡樂氣氛。

財政司司長陳茂波在致辭時表示，本港正在經濟復甦之初，「開心香港」帶來輕鬆愉快的氣

氛，有助引發更大的正能量，刺激本地消費、提振經濟。

政府本周一公布，未來十個月聯同多個參與機構在社區舉辦一系列美食市集和嘉年華，為市

民帶來多元化、同享共樂的活動，為本地社會增添歡樂氣氛，同時刺激本地消費和經濟。



＊頭炮為美食市集及戲院日＊



「開心香港」的頭炮活動是民政事務總署本周末（４月２９日及３０日）在香港會議展覽中

心舉辦的首個美食市集。美食巿集將設有不同美食主題，並會加入青年元素、烹飪示範、表演和

兒童遊戲等，以期為巿民帶來愉快體驗。

此外，在香港戲院商會的支持下，「全港戲院日」亦將於明日舉辦，市民可以優惠票價３０

元到戲院欣賞電影。

在多個地區，包括青衣、樂富、元朗及旺角等地，稍後也會有一系列以本地漁農美食為主題

的嘉年華。



＊暑假舉辦夏日海陸嘉年華＊



７月到８月份暑假期間，香港旅遊發展局將舉辦夏日海陸嘉年華，除以維多利亞港為舞台舉

行水上音樂會，並會加入嶄新元素，為觀眾帶來新鮮觀賞體驗。

「開心香港」活動的支持機構包括數碼港、香港科技園公司、香港賽馬會、香港鐵路有限公

司、職業訓練局、香港海洋公園、香港迪士尼樂園，以及西九文化區管理局等。（ｃｌ）

