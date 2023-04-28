【外圍經濟】阿根廷加息１００基點至９１厘，以圖阻止披索暴跌

《經濟通通訊社２８日專訊》周四（２７日），阿根廷央行將基準利率上調１００基點至
９１厘，因為黑市披索拋售加劇了政府的危機感。
央行表示，董事會將關鍵的Ｌｅｌｉｇ利率提高至９１厘，是５年來最高水平。加息是為了
尋求本幣投資的真正積極回報，並維護貨幣和金融穩定。（ｒｃ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
|國際動態28/04/2023
據報德國或限制向中國出口製造半導體用化學品
|財經熱話28/04/2023
【恒大困局】中國恒大(3333)境外債務重組最高獲91%支持
|財經熱話28/04/2023
【虛幣世界】比特幣於29500美元徘徊，投資者關注經濟數據
|財經熱話27/04/2023
呂宇健對平保支持分拆滙控議案感鼓舞 料獲其他機構投資者認同
|中國故事27/04/2023
《神州經脈》人民幣跨境交易首超美元 首季工業利潤降幅收窄
|財經熱話27/04/2023
油股再獲匯證升目標無懼油價急挫 金價待突破金礦股偷步炒上
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰