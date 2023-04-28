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28/04/2023 09:33

【外圍經濟】阿根廷加息１００基點至９１厘，以圖阻止披索暴跌

　　《經濟通通訊社２８日專訊》周四（２７日），阿根廷央行將基準利率上調１００基點至
９１厘，因為黑市披索拋售加劇了政府的危機感。
　　央行表示，董事會將關鍵的Ｌｅｌｉｇ利率提高至９１厘，是５年來最高水平。加息是為了
尋求本幣投資的真正積極回報，並維護貨幣和金融穩定。（ｒｃ）

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