《國企紅籌》贛鋒鋰業（０１７７２）首季盈利跌３２％

《經濟通通訊社２８日專訊》贛鋒鋰業（０１７７２）（深：００２４６０）公布，截至３

月３１日止首季純利２３﹒９６億元（人民幣．下同），跌３２％，每股盈利１﹒１９元。

該集團指，扣除非經常性損益的淨利潤２１億元，跌約３１％，收入９４﹒３８億元，升

７６％，加權平均淨資產收益率５﹒３１％。（ｗｈ）



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