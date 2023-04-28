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28/04/2023 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入８０１７﹒６３萬元，買快手沽恒生國企

　　《經濟通通訊社２８日專訊》昨日（２７日）恒指低開２０點，報１９７３６點。最高升
１２３點報１９８８０點，最低跌９４點報１９６６２點。恒指收報１９８４０點，升８３點或
０﹒４２％。
　　北水全日淨流入８０１７﹒６３萬元，減少９４﹒７％。北水淨買入最多的個股依次是快手
（０１０２４）、中國神華（０１０８８）、中芯國際（００９８１）；淨賣出最多的依次是恒
生中國企業（０２８２８）、華虹半導體（０１３４７）、建設銀行（００９３９）。
　　主板成交９７０﹒８８億元減少０﹒８％。其中港股通成交２１５﹒７億元，佔總成交
２２﹒２％。
　　快手升１﹒１８％報５１﹒３５元，北水淨買入１﹒５億元；中國神華升０﹒２％報
２５﹒４元，北水淨買入１﹒２億元；中芯國際升０﹒２３％報２１﹒６５元，北水淨買入
１﹒１億元。
　　恒生中國企業升０﹒１８％報６７﹒３元，北水淨賣出１３﹒４億元；華虹半導體跌
８﹒９９％報３２﹒４元，北水淨賣出２﹒８億元；建設銀行升０﹒３８％報５﹒２５元，北水
淨賣出２﹒６億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　１﹒４９
　　中國神華　　　（０１０８８）　　　　　　１﹒２４
　　中芯國際　　　（００９８１）　　　　　　１﹒１３
　　中國石油股份　（００８５７）　　　　　　１﹒０７
　　中國平安　　　（０２３１８）　　　　　　０﹒９０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　－１３﹒３７
　　華虹半導體　　（０１３４７）　　　　　－２﹒７６
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－２﹒５５
　　南方恒生科技　（０３０３３）　　　　　－２﹒２２
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－１﹒３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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