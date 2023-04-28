【北水炒Ｄ乜】淨流入８０１７﹒６３萬元，買快手沽恒生國企

《經濟通通訊社２８日專訊》昨日（２７日）恒指低開２０點，報１９７３６點。最高升
１２３點報１９８８０點，最低跌９４點報１９６６２點。恒指收報１９８４０點，升８３點或
０﹒４２％。
北水全日淨流入８０１７﹒６３萬元，減少９４﹒７％。北水淨買入最多的個股依次是快手
（０１０２４）、中國神華（０１０８８）、中芯國際（００９８１）；淨賣出最多的依次是恒
生中國企業（０２８２８）、華虹半導體（０１３４７）、建設銀行（００９３９）。
主板成交９７０﹒８８億元減少０﹒８％。其中港股通成交２１５﹒７億元，佔總成交
２２﹒２％。
快手升１﹒１８％報５１﹒３５元，北水淨買入１﹒５億元；中國神華升０﹒２％報
２５﹒４元，北水淨買入１﹒２億元；中芯國際升０﹒２３％報２１﹒６５元，北水淨買入
１﹒１億元。
恒生中國企業升０﹒１８％報６７﹒３元，北水淨賣出１３﹒４億元；華虹半導體跌
８﹒９９％報３２﹒４元，北水淨賣出２﹒８億元；建設銀行升０﹒３８％報５﹒２５元，北水
淨賣出２﹒６億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
快手 （０１０２４） １﹒４９
中國神華 （０１０８８） １﹒２４
中芯國際 （００９８１） １﹒１３
中國石油股份 （００８５７） １﹒０７
中國平安 （０２３１８） ０﹒９０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
恒生中國企業 （０２８２８） －１３﹒３７
華虹半導體 （０１３４７） －２﹒７６
建設銀行 （００９３９） －２﹒５５
南方恒生科技 （０３０３３） －２﹒２２
中國海洋石油 （００８８３） －１﹒３８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多