《日入而息》取消強積金對沖安排５月生效，工行首季純利微升

《今天重點》

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工行（０１３９８）首季純利９０１﹒６億元人民幣，按年升０﹒０２％

建行（００９３９）首季純利按年增０﹒２６％至８８７﹒４３億元人民幣

農行（０１２８８）首季多賺１﹒７５％至７１５﹒５４億元人民幣

中行（０３９８８）首季多賺０﹒５％至５７６﹒６３億元人民幣

交行（０３３２８）首季純利升５﹒６３％至２４６﹒３３億元人民幣

中石油（０００８５７）首季多賺１２％至４３６﹒２４億元人幣

中銀香港（０２３８８）首季提取減值準備前經營溢利按年升１４％

李家超稱取消強積金對沖措施２０２５年５月１日起生效

陳國基稱向中央部委介紹搶人才政策，有信心每年輸入３﹒５萬名人才；延長回鄉證有效期史無

前例，為市民解決大問題

差估署表示今年私樓落成量料跌近６％，去年底一手貨尾約５﹒５萬伙；未來四年一手私樓潛在

供應１０﹒７萬伙，再創新高

３月新批按揭貸款額按月增３１﹒５％；３月底外匯基金總資產按月減少８０６億元；首季港元

存款升２﹒６％，貸款升０﹒９％；首季負資產按季減４８％至６３７９宗，涉３４４億元

恒大地產８２億人幣境內債持有人同意利息展期一年；子公司債權人表決不足，未能支持境外債

重組方案

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《即日市況》

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恒指全日高收５４點報１９８９４，海爾智家升７％領漲藍籌

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《深滬股市》

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滬綜指節前高位收升１﹒１４％，政治局強調擴大需求

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《美元匯價》

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美元１３８阻力大，中線可部署低買日圓

歐元最新報１﹒０９９２╱９６，日圓最新報１３５﹒９６╱９９

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《公司業績》

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中信股份（００２６７）首季純利按年升１０﹒４％至１４９﹒８２億元人民幣

廣南集團（０１２０３）首季純利下跌１２﹒８％至１６３７萬元

萬科（０２２０２）首季多賺１﹒２％至１４﹒５億元人民幣

眾安銀行去年除稅後虧損擴大至８﹒３億元

中交建首季純利升９﹒６％至５５﹒８億元人幣

美的置業（０３９９０）首季純利升２３﹒１４％至７﹒０３億元人幣

ｌｉｖｉ ｂａｎｋ去年稅前虧損擴大至７﹒１５億元

京客隆００（８１４）首季虧損擴大至１２４４﹒６萬人幣

首都機場（００６９４）首季虧損收窄至５﹒５１億元人民幣

暢捷通（０１５８８）首季虧損收窄至１６２３萬元人幣

青島港首季純利增１０﹒２３％至１２﹒６億元人民幣

中鐵建（０１１８６）首季純利增５﹒１％至５９億元人民幣

建行（００９３９）首季純利按年增０﹒２６％至８８７﹒４３億元人民幣

中行（０３９８８）首季多賺０﹒５％至５７６﹒６３億元人民幣

中石油（０００８５７）首季多賺１２％至４３６﹒２４億元人幣

中銀香港（０２３８８）首季提取減值準備前經營溢利按年升１４％

海通恆信（０１９０５）首季多賺６﹒５％至４﹒３億元人民幣

交行（０３３２８）首季純利升５﹒６３％至２４６﹒３３億元人民幣

農行（０１２８８）首季多賺１﹒７５％至７１５﹒５４億元人民幣

工行（０１３９８）首季純利９０１﹒６億元人民幣，按年升０﹒０２％

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《公司資訊》

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東亞（０００２３）延長指定分行周六營業時間

環球信貸（０１６６９）向客戶合共借出貸款１１３０萬元

激成投資（００１８４）執行董事余月珠辭任職位

瑞安房地產（００８２３）成功發行逾４４億元人民幣房地產抵押擔保證券

中石化（００３８６）料今年成品油需求可望增一成，旗下銷售公司無上市時間表

保誠（０２３７８）首季新業務利潤增加３０％至７﹒４３億美元

恒指公司授權富國基金以恒生港股通高股息低波動指數作參考基準

淘寶造物節周六開幕，首次免門票向公眾開放

澳門中銀完成前海金融卅條首筆購匯跨境貿易結算

石四藥（０２００５）旗下蘋果酸獲藥監局批准，成為上市製劑使用的原料藥

騰訊雲夥中聯通寧夏福建分公司發布５Ｇ遠程駕駛雲

小米（０１８１０）自研聲學語音技術已應用於７９個品類

百度（０９８８８）文庫ＡＩ文檔助手接入文心一言，寫報告僅１５秒

滙彩控股（０１１８０）開展內地電動車智能充電站業務

富衛與ＳＣＢ延長在泰國的銀行保險合作夥伴關係

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《國企紅籌》

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長汽（０２３３３）巴西工廠明年５月開始運營，目標年產能１０萬輛

中國民航信息網絡（００６９６）副總經理榮剛離任

中國電信（００７２８）進一步推出星河通用視覺大模型２﹒０

中糧包裝（００９０６）公眾持股量仍約２１﹒７２％，低於最低規定

兗礦能源（０１１７１）擬收購魯西礦業和新疆能化股權

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《神州民企》

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中教控股（００８３９）冀股價正常後恢復併購

恒大地產８２億人幣境內債持有人同意利息展期一年；子公司債權人表決不足，未能支持境外債

重組方案

泛亞環保（００５５６）收購美怡國際投資股權事項已失效

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《中國要聞》

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人行表示一季度末金融機構人幣貸款餘額同比增近１２％；一季度末房地產貸款餘額５４萬億增

１﹒３％；１６５０億逆回購利率持平，今淨投放７７０億元

一季度規模以上互聯網企業實現利潤總額按年增５５％

江蘇規範校外培訓機構，一次收費不得超３個月５０００元

海底撈上周末全國門店預定量同比增逾１２０％

滬人社局表示上海養老金接入全國統籌後發放無變化

鐵路上海站迎來今年以來單日最高客流

「五一」期間北京料接待遊客８８５萬人次增１﹒９倍

發改委表示３月全國成品油消費量同比增長２３﹒２％；明起汽柴油價每噸分別降１６０元及１

５５元

全國鐵路料今發送旅客１５９５萬，上海虹橋車票售罄

廣交會第二期閉幕，出口成交超過４５億美元

網信辦治理惡意散布民營企業賣國論、國進民退等亂象

首季北京新增人民幣貸款５５８５億創新高

商務部王文濤與德國副總理會談，對德方出口限制關切；商務部王文濤會見德國工商界代表，歡

迎擴大對華投資

去年中國數字經濟規模達５０﹒２萬億，居世界第二位

李強會見世界知識產權組織總幹事鄧鴻森：願加強合作

銀保監表示提升小微企業金融服務質量，挪用用途禁續貸

淄博首季新樓網簽面積增六成，三四線城市中最火熱

深圳房地產中介協會：嚴禁學位租賃等違法違規行為

穆迪指中國國企開發商的銷售強勁將推動行業整合加速

中美軍機先後穿越台海，解放軍東部戰區轟美方挑釁

中信正業控股集團前董事長柳明被開除黨籍移送起訴

涉「靠銀行吃銀行」，工行王英奎被開除黨籍

北京已開展數字人幣活動１９１次，投入８７８３萬元

廣州首季ＧＤＰ增１﹒８％至６９６４億，工業增加值降

中國警方突查貝恩上海辦公室，外交部稱不了解情況

植信研究院表示住房政策將保持相對寬鬆、支持的姿態

光大銀行表示接下來核心工作是推動經濟持續恢復

十逾間上市內房未及時披露年報被滬深交易所通報批評

福州房地產庫存積壓嚴重，連續八周無新樓盤推出

華為首季銷售收入按年增０﹒８％，華為：符合預期

上汽預計４月汽車銷量實現同環比全面增長

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《寶島快訊》

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台股收升１﹒０９％，報１５５７９﹒１８點

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《國際要聞》

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南卡羅來納州共和黨員Ｔｉｍ Ｓｃｏｔｔ將競選總統

南韓總統尹錫悅到美國國會發表演講受到熱烈歡迎

泰國為泰黨積極爭取農民選票，承諾暫停要求還款

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《外圍經濟》

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亞馬遜網絡服務收入上升，惟雲部門增長繼續放緩

俄羅斯想方設法從石油公司獲得額外現金

日央行議息後維持政策利率在負０﹒１厘及孳曲線控制

東京通脹再度加速，今天央行政策會議將公布通脹展望

標準普爾５００指數創下１月以來的最佳單日表現

竊賊偷取７１３個比特幣證物被判４年監禁

阿根廷加息１００基點至９１厘，以圖阻止披索暴跌

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《大國博弈》

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德或限制對華出口製芯化學品，外交部表示做法損人害己

戴琪稱將專注糾正中國非市場政策對美經濟造成的扭曲

美韓在晶片出口管制方面合作，韓關注美政策不確定性

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《政治局會議》

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當前經濟運行內生動力還不強，需求不足面臨新阻力

積極財政政策要加力提效，穩健貨幣政策要精準有力

穩住外貿外資基本盤，做好保交樓嚴控新增隱性債務

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《其他消息》

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深股通額度全日用逾３７億元；滬股通額度全日用６億元，外資淨流入近１６億元

未來四年一手私樓潛在供應１０﹒７萬伙，再創新高

警務處副處長劉賜蕙明日退休，敦促提防軟對抗手段

西灣碼頭附近擬建新碼頭，預計最快明年底動工

黃國歡迎延長回鄉證有效期，建議研究電子化換證

證監會表示採多項措施達致２０３０年碳排放總量減少五成

２０２０年１月起失效的回鄉證下月８日可返內地，有效期延至年底

信用卡騙案增，金管局表示未來數月將推防詐騙提示服務

交通補貼計劃延長６個月至今年１０月底，門檻維持２００元

差估署表示今年私樓落成量料跌近６％，去年底一手貨尾約５﹒５萬伙

建造業議會主席：即日來回方式輸入大灣區外勞值得研究

徐英偉表示酒店業因五一黃金周調配大量人手，長遠仍須解決人手問題

據報郭廣昌擬減持德邦證券

政府向棕地作業經營者招標出租五幅新界地，適用作工業倉儲等用途

通訊辦提醒有線收費電視用戶注意服務終止安排，續監察其退場工作

金管局今與證監會開會，與銀行界就虛擬資產機構「開戶難」商討；３月新批按揭貸款額按月增

３１﹒５％；３月底外匯基金總資產按月減少８０６億元；首季港元存款升２﹒６％，貸款升０

﹒９％

陳國基稱向中央部委介紹搶人才政策，有信心每年輸入３﹒５萬名人才；延長回鄉證有效期史無

前例，為市民解決大問題

黎智英提覆核指國安委越權阻英大狀來港，法庭押後裁決

科技園公司表示完全支持開心香港活動，將展示先進科技產品

Ｍｏｘ去年除稅前虧損收窄至６﹒３１億元

李家超稱取消強積金對沖措施２０２５年５月１日起生效

中原ＣＣＬ按周跌０﹒６２％，連跌２周升勢暫受壓

經絡指若樓價穩步回升，負資產有望回落至千宗以下

首季負資產按季減４８％至６３７９宗，涉３４４億元

２０２２－２３財年錄得赤字１２２３億元

楊何蓓茵稱夏寶龍勉勵公務員繼續支持行政長官施政

按揭貸款申請人虛報薪金詐騙永享財務３９０萬元判囚１０個月

新加坡樓市加辣，李兆波稱資金未必轉至本港，倡推稅務優惠吸人才

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