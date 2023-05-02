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02/05/2023 07:49

《國金頭條》摩通收購第一共和銀行，投資者卻步美股下行

　　《經濟通通訊社２日專訊》美國銀行業再陷爆雷危機，第一共和銀行遭摩根大通接管，聯儲
局又即將推出自去年３月以來的連續第１０次加息。投資者周一（１日）觀望不前，美股下行。
　　道指下跌４６﹒４６點，或０﹒１％，報３４０５１﹒７點。納指下跌１３﹒９９點，或
０﹒１％，報１３２３１﹒４７點。標普５００基本持平，報４１６７﹒８７點。
　　在拜登政府推動下，摩根大通同意收購第一共和銀行，接管後者約１７３０億美元的貸款，
３００億美元證券和９２０億美元存款。摩根大通收盤上漲２﹒１％，第一共和銀行停牌。
　　另有分析指，還寄希望於下半年會降息的股市投資者，本周可能會失望。如果聯儲局今次會
議傳出更為鷹派的訊息，可能會對股市帶來短期負面影響。
　
＊加息預期推動美元升至兩周高位＊
　
　　對聯儲局將加息２５基點的預期推動美元走高，美匯指數升０﹒４５％，至１０２﹒１１，
是近兩周高位。美元兌日圓上漲０﹒９％，至１３７﹒５１。澳元兌美元上漲０﹒２％，至
０﹒６６３。
　　黃金期貨跌至一周多來的最低點，紐約期金跌６﹒９美元，收每盎司１９９２﹒２美元。
油價延續前兩周的跌勢，紐約期油跌１﹒１２美元，報每桶７５﹒６６美元。布蘭特期油跌２３
美仙，報每桶７９﹒３１美元。（ｊｆ）

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