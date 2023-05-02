《盤後部署》恒指整固後上試２１０００，滙控未升完料挑戰７２元

《經濟通通訊社２日專訊》美國第一共和銀行遭監管機構接管，是兩個月內第３家倒閉的美

國銀行，摩根大通以１０６億美元收購對方大部分資產，並承擔所有存款。市場關注銀行業危機

是否已完結，亦觀望稍後舉行的聯儲局議息會議，預料加息０﹒２５厘。

摩根大通收購第一共和銀行的交易宣布後，第一共和銀行在開市前交易時段曾急挫近５成，

並在開市前停牌。摩通高收逾２％，是道指升幅最大成份股。

港股在俗稱五窮月開局上升，恒生指數收報１９９３３，升３９點或升０﹒２０％，主板成

交７５４﹒５６億元。國企指數收報６６８０，跌２１點或跌０﹒３３％。恒生科技指數收報

３８９８，跌２點或跌０﹒０８％。

技術走勢方面，恒指今日雖現陰燭，惟於２５０天有一定支持，相信整固完成，必可上試

２１０００水平。

藍籌股方面，新奧能源（０２６８８）收升４﹒９５％，報１１２﹒３元，該股成交約

３１８萬股，涉資３﹒５３億元，盤中高見１１４﹒１元，最低見１０８元；銀娛

（０００２７）升２﹒１６％，收報５６﹒７元；聯想集團（００９９２）升２％，收報

８﹒１８元；百度（０９８８８）升１﹒９９％，收報１１８元。



＊碧服逆市收跌４﹒６％＊



另外，碧桂園服務（０６０９８）收跌４﹒５８％，報１１﹒６８元，該股成交約２４９８

萬股，涉資２﹒９３億元，盤中高見１２﹒６元，最低見１１﹒５４元；安踏體育

（０２０２０）跌２﹒８９％，收報９４元；李寧（０２３３１）跌２﹒０６％，收報５４﹒７

元；周大福（０１９２９）跌２﹒０４％，收報１５﹒３８元。

滙控（００００５）公布截至今年３月底止，首季列帳基準稅前利潤１２８﹒８６億美元，

按年增２﹒１１倍，勝預期，派發自２０１９年以來首次季度股息每股０﹒１美元。



＊復派季息兼回購２０億美元股份＊



除稅前利潤增至１２９億美元，當中包括撥回與計劃出售法國零售銀行業務相關的減值２１

億美元，以及３月收購英國矽谷銀行有限公司（Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｖａｌｌｅｙ Ｂａｎｋ

ＵＫ Ｌｉｍｉｔｅｄ）錄得暫計增益１５億美元。

滙控行政總裁祈耀年在業績報告上表示，第一季業績表現強勁，三大環球業務均表現出色。

該行除宣布派發自２０１９年以來首次季度股息每股０﹒１美元，同時宣布回購最多達２０億美

元股份，意向於３個月內完成股份回購。

匯控收升４﹒４５％，報５８﹒６５元，該股成交約３２３８萬股，涉資１８﹒７８億元，

盤中高見５８﹒９５元，最低見５６﹒２５元。

技術走勢方面，滙控今日走勢現大陽燭，２０天線與５０天線幾近重疊，９ＲＳＩ回升至

７４水平，由於恢復派季息，加上宣布回購最多達２０億美元股份計劃，相信股價未升完，或可

輕易挑戰２０１８年１月底高位７２元。（ｋｙ）

