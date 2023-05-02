【外圍經濟】傳摩根士丹利本季度末再裁員３千人

《經濟通通訊社２日專訊》外電引述知情人士透露，在經濟低迷之下，摩根士丹利管理層正
討論在本季度末之前，全球裁員約３０００人以控制成本，相當於除財富管理部門之外全球員工
總數的５％。
知情人士稱，預計銀行和交易部門的裁員人數較多。摩根士丹利擁有約８﹒２萬名員工，數
月前曾裁員約２％。該公司發言人對新一輪裁員傳聞不予置評。（ｊｆ）
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