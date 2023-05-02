【國際要聞】時隔１２年日揆將首度訪韓，修補兩國貿易和安保合作

《經濟通通訊社２日專訊》據外電報道，日本首相岸田文雄將於周日抵達首爾，對南韓展開

為期２日訪問，是１２年來日本首相首度訪韓，以修補兩國貿易和安保合作。

韓媒分析指，在南韓總統尹錫悅結束訪美後，岸田文雄隨即訪韓，顯示雙方已就鞏固美日韓

關係達成共識。七國集團（Ｇ７）峰會將於本月中旬在日本廣島舉行，美日韓首腦可能借此舉行

三方會談，商討擴大安全合作。（ｊｆ）

