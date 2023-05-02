《異動股》微博低開約３％，網信辦批管理用戶發布內容不力

《經濟通通訊社２日專訊》百度（０９８８８）現價升２﹒７７％，報１１８﹒９元，以現

價計，該股暫連升２日，累計升幅２﹒９４％。該股成交約２０萬股，涉資２３８４萬元。微博

（０９８９８）跌３﹒４１％，報１３８﹒６元。

國家網信辦指，百度、新浪微博、鬥魚、豆瓣等網絡平台，履行主體責任不力，對用戶發布

的信息未盡管理義務，造成淫穢色情、封建迷信、賣淫、賭博、高利貸等有害信息在網上傳播，

國家網信辦指導屬地網信辦，約談網站負責人，責令限期整改，處置相關帳號，從嚴處理責任人

，並分別給予罰款的行政處罰。

網信辦今年首季加大網絡執法力度，查處網上各類違法違規行為，累計約談２２０３個網站

，暫停４８個網站的功能或更新，將５５款應用程序下架，關停１２款小程序，並會同電信主管

部門取消違法網站許可或備案、關閉４２０８個違法網站。

現時，恒生指數報２０１２２，升２２８點或升１﹒１５％，主板成交３０﹒００億元。國

企指數報６７８５，升８３點或升１﹒２５％。恒生科技指數報３９６８，升６７點或升

１﹒７３％。

即月期指新報２０１１１，升３１１點，低水１２點。即月國指期貨報６８０９，升１０９

點，高水２３點。即月科指期貨新報３９８２，升７７點，高水２１點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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百度（０９８８８） １１８﹒９００元 升２﹒７７％

微博（０９８９８） １３８﹒６００元 跌３﹒４１％

快手（０１０２４） ５２﹒５００元 升２﹒３４％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １５７﹒２００元 無升跌

網易（０９９９９） １４１﹒１００元 升１﹒８０％

知乎（０２３９０） １７﹒０６０元 無升跌

車市科技（０１４９０） ０﹒２１７元 無升跌

騰訊（００７００） ３５２﹒０００元 升２﹒２１％

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（ｈｃ）

