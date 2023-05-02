《異動股》微博低開約３％，網信辦批管理用戶發布內容不力

《經濟通通訊社２日專訊》百度（０９８８８）現價升２﹒７７％，報１１８﹒９元，以現
價計，該股暫連升２日，累計升幅２﹒９４％。該股成交約２０萬股，涉資２３８４萬元。微博
（０９８９８）跌３﹒４１％，報１３８﹒６元。
國家網信辦指，百度、新浪微博、鬥魚、豆瓣等網絡平台，履行主體責任不力，對用戶發布
的信息未盡管理義務，造成淫穢色情、封建迷信、賣淫、賭博、高利貸等有害信息在網上傳播，
國家網信辦指導屬地網信辦，約談網站負責人，責令限期整改，處置相關帳號，從嚴處理責任人
，並分別給予罰款的行政處罰。
網信辦今年首季加大網絡執法力度，查處網上各類違法違規行為，累計約談２２０３個網站
，暫停４８個網站的功能或更新，將５５款應用程序下架，關停１２款小程序，並會同電信主管
部門取消違法網站許可或備案、關閉４２０８個違法網站。
現時，恒生指數報２０１２２，升２２８點或升１﹒１５％，主板成交３０﹒００億元。國
企指數報６７８５，升８３點或升１﹒２５％。恒生科技指數報３９６８，升６７點或升
１﹒７３％。
即月期指新報２０１１１，升３１１點，低水１２點。即月國指期貨報６８０９，升１０９
點，高水２３點。即月科指期貨新報３９８２，升７７點，高水２１點。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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百度（０９８８８） １１８﹒９００元 升２﹒７７％
微博（０９８９８） １３８﹒６００元 跌３﹒４１％
快手（０１０２４） ５２﹒５００元 升２﹒３４％
嗶哩嗶哩（０９６２６） １５７﹒２００元 無升跌
網易（０９９９９） １４１﹒１００元 升１﹒８０％
知乎（０２３９０） １７﹒０６０元 無升跌
車市科技（０１４９０） ０﹒２１７元 無升跌
騰訊（００７００） ３５２﹒０００元 升２﹒２１％
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（ｈｃ）
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