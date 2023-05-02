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02/05/2023 09:33

《異動股》金沙升逾３％，銀娛升逾４％，澳門４月賭收飆４倍半

　　《經濟通通訊社２日專訊》金沙（０１９２８）現價升３﹒７７％，報２８﹒９元，以現價
計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒９％。該股成交約４７萬股，涉資１３７１萬元。
　　澳門４月博彩收入１４７﹒２２億澳門元，按年急升４﹒５倍，連升４個月，按月亦升近
１６％，並創２０２０年１月以來最多。首４個月博彩收入累計４９３﹒６４億澳門元，按年升
１﹒４倍，超過去年全年４２２億澳門元的總博彩收入。
　　賭股全線高開；銀娛（０００２７）升４﹒７７％，報５８﹒１５元，以現價計，該股暫連
升２日，累計升幅７﹒７８％；永利澳門（０１１２８）升３﹒６８％，報８﹒７４元，以現價
計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒３％；美高梅（０２２８２）升３﹒５６％，報１１﹒０４
元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒３４％；新濠（００２００）升１﹒８８％，報
９﹒２３元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒７１％；澳博（００８８０）升
１﹒４８％，報４﹒１２元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒５２％。
　　現時，恒生指數報２０１２２，升２２８點或升１﹒１５％，主板成交３０﹒００億元。國
企指數報６７８５，升８３點或升１﹒２５％。恒生科技指數報３９６８，升６７點或升
１﹒７３％。
　　即月期指新報２０１６８，升３６８點，高水４５點。即月國指期貨報６８２８，升１２８
點，高水４２點。即月科指期貨新報３９９４，升８９點，高水４１點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金沙（０１９２８）　　　２８﹒９０元　升３﹒７７％
　　銀娛（０００２７）　　　５８﹒１５元　升４﹒７７％
　　永利澳門（０１１２８）　　８﹒７４元　升３﹒６８％
　　美高梅（０２２８２）　　１１﹒０４元　升３﹒５６％
　　新濠（００２００）　　　　９﹒２３元　升１﹒８８％
　　澳博（００８８０）　　　　４﹒１２元　升１﹒４８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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