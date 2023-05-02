《異動股》金沙升逾３％，銀娛升逾４％，澳門４月賭收飆４倍半

《經濟通通訊社２日專訊》金沙（０１９２８）現價升３﹒７７％，報２８﹒９元，以現價

計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒９％。該股成交約４７萬股，涉資１３７１萬元。

澳門４月博彩收入１４７﹒２２億澳門元，按年急升４﹒５倍，連升４個月，按月亦升近

１６％，並創２０２０年１月以來最多。首４個月博彩收入累計４９３﹒６４億澳門元，按年升

１﹒４倍，超過去年全年４２２億澳門元的總博彩收入。

賭股全線高開；銀娛（０００２７）升４﹒７７％，報５８﹒１５元，以現價計，該股暫連

升２日，累計升幅７﹒７８％；永利澳門（０１１２８）升３﹒６８％，報８﹒７４元，以現價

計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒３％；美高梅（０２２８２）升３﹒５６％，報１１﹒０４

元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒３４％；新濠（００２００）升１﹒８８％，報

９﹒２３元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒７１％；澳博（００８８０）升

１﹒４８％，報４﹒１２元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒５２％。

現時，恒生指數報２０１２２，升２２８點或升１﹒１５％，主板成交３０﹒００億元。國

企指數報６７８５，升８３點或升１﹒２５％。恒生科技指數報３９６８，升６７點或升

１﹒７３％。

即月期指新報２０１６８，升３６８點，高水４５點。即月國指期貨報６８２８，升１２８

點，高水４２點。即月科指期貨新報３９９４，升８９點，高水４１點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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金沙（０１９２８） ２８﹒９０元 升３﹒７７％

銀娛（０００２７） ５８﹒１５元 升４﹒７７％

永利澳門（０１１２８） ８﹒７４元 升３﹒６８％

美高梅（０２２８２） １１﹒０４元 升３﹒５６％

新濠（００２００） ９﹒２３元 升１﹒８８％

澳博（００８８０） ４﹒１２元 升１﹒４８％

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（ｈｃ）

