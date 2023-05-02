《國企紅籌》申萬宏源（６８０６）首季純利升８８％至２０億人幣

《經濟通通訊社２日專訊》申萬宏源（０６８０６）（深：０００１６６）公布，截至３月

３１日止首季純利２０﹒１１億元（人民幣．下同），按年升８７﹒７７％，每股盈利８分。

期內收入５７﹒６５億元，升１９﹒３５％；營業利潤２６﹒０１億元，升１﹒２７倍。

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