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即市新聞

02/05/2023 08:37

【互聯互通】北向「互換通」實施，每日交易額度２００億人幣

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》人民銀行公布《內地與香港利率互換市場互
聯互通合作管理暫行辦法》，４月２８日起施行。該辦法適用於北向互換通，即香港與其他投資
者，經由香港與內地基礎設施機構，參與內地銀行間利率掉期市場，而南向互換通有關規定則會
另行制定。
　
＊初期每日交易限額２００億人民幣清算限額為４０億＊
　
　　人行有關部門負責人表示，「北向互換通」充分考慮境外投資者投資銀行間債券市場的情況
，初期全市場每日交易淨限額為２００億元人民幣．下同），清算限額為４０億元。未來可根據
市場發展情況適時調整額度，並對外公布。「北向互換通」初期可交易品種為利率互換產品，相
關報價、交易及結算幣種為人民幣。
　　根據《辦法》，境內外投資者開展「北向互換通」交易前可以與交易對手方簽署經人民銀行
認可的衍生品主協議或其他協議，包括ＮＡＦＭＩＩ、ＩＳＤＡ主協議以及中央清算衍生品執行
協議（ＣＤＥＡ協議）等衍生品協議。境內投資者應當將是否簽署協議、簽署協議類型等事項向
中國外匯交易中心備案。目前，中國銀行間市場交易商協會正在研究制定「互換通」衍生品協議
，待其正式發布後也可供境內外投資者選擇簽署。
　　目前「北向互換通」下受認可的境外電子交易平台包括ＴｒａｄｅＷｅｂ、
Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ，未來可應市場需求加入其他受認可的電子交易平台，受認可的境內電子交
易平台為中國外匯交易中心。
　
＊適時研究擴展至「南向互換通」＊
　
　　人行指出，未來將根據市場發展情況，適時增加投資品種，調整交易和清算額度，優化交易
清算安排，為境外投資者提供更加便利高效的風險管理工具。同時，內地及香港監管當局將結合
各方面情況，在風險可控、對等互利的原則下，適時研究擴展至「南向互換通」。
　　港交所（００３８８）歡迎人行發布互換通管理暫行辦法，意味著互換通籌備工作取得又一
重要進展，交易所將繼續與內地合作夥伴及市場機構緊密合作，穩步推進互換通各項準備工作，
適時公布更多細節。

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