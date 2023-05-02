《駐京專電》秦剛２日－５日訪問緬甸並赴印度出席上合組織外長會

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》外交部發言人毛寧宣布，國務委員兼外交部

長秦剛將於５月２日至５日訪問緬甸，並赴印度出席上合組織外長會。

上合組織成員國外長會議將於今年５月４日至５日在印度果阿邦首府帕納吉市舉行。就上海

合作組織成員國外長會議的主要活動安排，毛寧表示，會議期間，秦剛將同其他成員國外長就國

際和地區形勢、上合組織各領域合作等問題交換意見，為今年上合組織峰會做好全面準備。

