《午市前瞻》料恒指２５０天線膠著，銀娛、金沙宜待調整吸納

《經濟通通訊社２日專訊》恒生指數半日收報１９９１２，升１７點或０﹒０９％，主板成
交４５７﹒９億元。恒生中國企業指數報６６９８，跌４點或０﹒０６％。恒生科技指數報
３９１６，升１５點或０﹒３９％。
恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及友邦
保險（０１２９９）；騰訊控股收報３４６元，升１﹒６元或０﹒４６％，成交１６﹒９８億元
；阿里巴巴－ＳＷ收報８２﹒７元，升０﹒６５元或０﹒７９％，成交１２﹒６２億元；友邦保
險收報８５﹒４５元，升０﹒５元或０﹒５９％，成交１０﹒４８億元。國指三大成交股份依次
為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及中國平安（０２３１８）；中國平安收報５５﹒７５元，跌
０﹒９５元或１﹒６８％，成交９﹒３３億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－
ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１３２﹒８元，跌０﹒２元或０﹒１５％，成交８﹒９３
億元。
＊曾永堅：內地ＰＭＩ拖累港股表現＊
在美國政府促成下，摩根大通宣布收購第一共和銀行。消息帶動恒指今早高開超過２００點
，但聯儲局議息在即，觀望氣氛令短線獲利盤湧現，拖累大市一度倒跌。椽盛資本投資總監曾永
堅向《經濟通通訊社》表示，近期港股成交表現低微，資金趨向審慎，市場關注美國會否因銀行
系統危機而步入衰退。同時，今日公布的內地官方製造業ＰＭＩ重回收縮區間，市場憂慮內地復
甦動力減弱，為港股上午倒跌的一大主因。他預期，恒指短期會反覆再次下試２５０天線以下，
但於１８８００至１９０００會有一定支持力。
＊銀娛、金沙中場及非博彩業務佳＊
澳門４月博彩收入１４７﹒２２億澳門元，按年急升４﹒５倍，連升４個月，按月亦升近
１６％，並創２０２０年１月以來最多。今早濠賭股全線高開，銀娛（０００２７）高開近５％
，但大市受壓拖累眾賭股收窄升幅，銀娛收升２﹒２５％，報５６﹒７５元。曾永堅指市場預期
澳門４月賭收按年增４倍，結果增４﹒５倍為好過市場預期，反映澳門博彩業復甦進度良好。
但曾永堅強調，現時澳門博企已失去重要的貴賓廳收入，未來需要依賴中場以及非博彩業務
帶動收入，故若有意部署賭股，宜揀選中場業務和非博彩元素較的，如銀娛及金沙
（０１９２８）。他指，兩股今日受賭收消息帶動炒高，不用現價急於追入，銀娛可待回落至
２０天線以下約５５元附近部署，金沙則可於５０天線約２７﹒６元附近入手。他補充，整體賭
股走勢會受內地宏觀經濟數據影響，部署須待調整吸納。（ｈｃ）
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