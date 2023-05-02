【專訪】陶冬：中國經濟復甦，還要看獲得感

《經濟通通訊社２日專訊》中國首季ＧＤＰ按年增長４﹒５％，大勝預期，中國經濟復甦是

否一帆風順呢？瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪認為

，中國經濟已經擺脫了去年的增長困境，增長的動力主要來自服務業的補償式消費，以及公共財

政下的基礎建設。第三期修復，也就是企業利潤修復、消費信心修復和資產負債表修復，就還有

相當長的路要走。

他表示，第三產業為首季ＧＤＰ增長貢獻了３﹒１個百分點，旅遊、餐飲和會展的形勢十分

火爆，並帶動交通運輸服務業大幅回暖；由政府公共開支引導的基礎設施建設也迅速升溫；裝備

製造和原材料等上游行業的生產復甦尤其突出；房地產市場成交量回升，但主要以超一線和高二

線城市二手房成交為主；在供應端，保交樓推動了房地產建築，但新開工樓盤仍然低迷，地產對

增長仍處在淨拖累狀態。



＊復甦卡在第三階段的信心＊



他指出，經濟復甦分三個階段，第一階段是啟動期，主要體現在修復性消費和恢復性生產，

再加上疫情期間積聚下來的剛性買房。第二階段是政策引導期，主要表現在政府為了將經濟活動

拉進有機增長軌道而推出一系列刺激措施。第三階段是信心修復期，這包括企業的利潤修復、消

費者的信心修復和全社會的資產負債表修復。「中國經濟復甦，依我看卡在第三階段的信心復甦

上了。」



＊早出招，出大招＊



陶博強調，未來政策的聚焦點應該放在打破通縮心態上。要想打破逐漸固化的預期，早出招

、出大招很重要。經濟復甦，還要看老百姓的「獲得感」。

