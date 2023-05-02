《本港經濟》ＩＭＦ下調香港今年經濟增長預測至３﹒５％

《經濟通通訊社２日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）公布《區域經濟展望》報告，下調

本港今年經濟增長預測至３﹒５％，較去年１０月的預測低０﹒４個百分點；預計２０２４年增

長３﹒１％，較之前上調０﹒１個百分點。

ＩＭＦ今日在香港舉行亞太區經濟前景發布會，亞洲及太平洋部副主任Ｔｈｏｍａｓ

Ｈｅｌｂｉｎｇ指出，雖然最新的香港經濟增長預測被調低，但認為香港在取消入境檢疫限制後

，消費和家庭相關活動錄得強勁反彈，因此看好並期待香港經濟復甦勢頭。

Ｔｈｏｍａｓ Ｈｅｌｂｉｎｇ又提到，報告預測反映今年全球經濟增長將較去年放緩，貨

幣緊縮政策的影響將加強，美國或歐元區或進一步收緊信貸，進而影響香港貿易表現；但此前內

地和香港的潛在需求被壓抑，認為香港將能直接受益。



＊中國今年經濟增長預測上調至５﹒２％，增長轉由消費帶動＊



ＩＭＦ報告預計，今年中國經濟增長５﹒２％，較去年１０月大幅上調０﹒８個百分點，明

年增長預測維持於４﹒５％不變。

亞太部主任Ｋｒｉｓｈｎａ Ｓｒｉｎｉｖａｓａｎ表示，受惠於中國重新對外開放，消費

伴隨著流動性上升而增加，認為中國今年經濟將由投資主導轉變成由消費主導。他認為在中國復

甦的情況下，將惠及柬埔寨和越南等經濟依賴向中國市場出口消費品的國家。

被問到對內房前景的看法，Ｔｈｏｍａｓ Ｈｅｌｂｉｎｇ指出，中國政府自去年秋季以來

推出措施，包括增加對地產商的融資，以完成未竣工的預售樓宇項目，認為內地樓市已在相對較

低的水平上穩定下來，但近期部份房企依然面臨一定困難，預售樓花市場仍受市場負面情緒影響

，建議中國政府應更積極地支持較弱勢的房企和協助房地產行業重組和轉型。（ａｃ）







