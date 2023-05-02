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02/05/2023 15:17

【香港政情】簡啟恩接替劉賜蕙出任警務處國安部門負責人

　　《經濟通通訊社２日專訊》行政長官李家超今日按《香港國安法》第十六條第二款，任命簡
啟恩為警務處維護國家安全部門負責人，接替已退休的警務處副處長（國家安全）劉賜蕙。簡啟
恩的任命今日生效，他同日宣誓就任。
　　同時，行政長官李家超根據《基本法》第四十八（七）條任命李桂華為總警司（國家安全）
，任命今日生效。同日，警務處助理處長（國家安全）（二）江學禮獲警務處處長擢升為高級助
理處長，出任國家安全處處長，接替簡啟恩。
　　李家超表示，簡啟恩在警隊服務長達３２年，表現卓越、專業、敢於擔當，擁有高度國家安
全意識和熟悉國家安全事務，有能力領導警務處國家安全處，承擔維護國家安全的重責。李桂華
是資深警務人員，自《香港國安法》頒布實施以來一直服務於警務處國家安全處，表現忠誠、盡
責，全力履行維護國家安全職責，成績卓越。美國針對他們二人霸凌、粗暴地實施所謂「制裁」
，簡啟恩和李桂華無畏無懼，立場堅定，盡忠職守，有信心他們在新崗位能承擔更大責任，為維
護國家安全作出更大貢獻。
　　警務處處長蕭澤頤表示，江學禮自《香港國安法》頒布實施以來一直服務於警務處國家安全
處。美國針對他霸凌、粗暴地實施所謂「制裁」，江學禮毫不畏懼，意志堅定在維護國家安全的
工作上全力履職盡責，表現優秀，有信心江學禮在新的崗位上作出更大貢獻。（ｂｉ）
　
　　

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