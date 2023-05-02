【香港要聞】截至昨晚９時，本港有近６３萬人次出入境

《經濟通通訊社２日專訊》昨日（１日）是內地五一黃金周長假期第三日，亦是本港３日假

期的最後一日。入境處表示，截至昨晚９時，本港出入境初步數字超過６２﹒９３萬人次，其中

入境人次較多，佔３８﹒７５萬人次，最多人使用的是羅湖、落馬州支線及高鐵西九龍站。

至於出境則超過２４萬１８００多人次，以羅湖、落馬州支線及機場最多。（ｃｌ）

