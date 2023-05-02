【夜期時段】即月期指最新報１９８５６點，升２０點，低水７８點

《經濟通通訊社２日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９８３３點，跌３點，低水１０１

點，最新報１９８５６點，升２０點，低水７８點，合約成交１６８張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６６６８點，跌７點，低水１２點，最新報６６８３點，升

８點，高水３點，合約成交１８６張。

