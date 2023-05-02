【夜期時段】即月期指最新報１９８５６點，升２０點，低水７８點

《經濟通通訊社２日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９８３３點，跌３點，低水１０１
點，最新報１９８５６點，升２０點，低水７８點，合約成交１６８張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６６６８點，跌７點，低水１２點，最新報６６８３點，升
８點，高水３點，合約成交１８６張。
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
|財經熱話02/05/2023
匯控業績勝預期 復派季息兼回購 高盛唱好股價急彈仲追得過？
|專訪02/05/2023
【專訪】陶冬：中國經濟復甦 還要看獲得感（有片）
|香港政情02/05/2023
李家超:區議會共470席，委任間選各四成直選兩成
|香港要聞02/05/2023
有線寬頻:邱達昌辭任副主席，杜之克獲委任為行政總裁
|財經熱話02/05/2023
四大內銀首季盈利增長遜色 惟大行料次季可改善 趁低吸納此其時？
|香港要聞02/05/2023
李家超:首季經濟增長2.7%，料五一黃金周逾60萬內地客來港
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰