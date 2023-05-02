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02/05/2023 17:20

【夜期時段】即月期指最新報１９８５６點，升２０點，低水７８點

　　《經濟通通訊社２日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９８３３點，跌３點，低水１０１
點，最新報１９８５６點，升２０點，低水７８點，合約成交１６８張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報６６６８點，跌７點，低水１２點，最新報６６８３點，升
８點，高水３點，合約成交１８６張。

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