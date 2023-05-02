【香港要聞】ＡＸＡ安盛：歡迎港車北上，推出交強險方案

《經濟通通訊社２日專訊》ＡＸＡ安盛首席一般保險業務總監黎柱基表示，歡迎政府實施「
港珠澳大橋港車北上不設配額計劃」（港車北上）政策，樂見香港與內地大灣區其他城市聯繫更
趨緊密。
ＡＸＡ安盛亦稱，很高興成為首批推出「港珠澳大橋香港跨境車輛內地交強險等效保險」（
交強險）的保險公司之一，為經港珠澳大橋往來粵港的司機和乘客提供全面保障。司機可投保這
份涵蓋中港兩地的一站式保險方案。（ｒｈ）
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