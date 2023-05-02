【匯控季績】匯控：擬回購最多２０億美元股份，今明年派息率五成

《經濟通通訊社２日專訊》匯控（００００５）行政總裁祈耀年在業績報告上表示，第一季

業績表現強勁，三大環球業務均表現出色。該行宣布派發自２０１９年以來首次季度股息每股

０﹒１美元，以及回購最多達２０億美元股份。按照業務目前的良好勢頭，預期集團日後將擁有

強大股息分派和股份回購能力。

他亦指出，俄羅斯滙豐方面，不會開展新業務或接受新客?，業務正逐步收縮。集團於俄羅

斯主力服務總部設於其他國家或地區的跨國企業客戶。



＊有信心今年起ＲＯＴＥ至少達１２％，今明年派息率達五成＊



匯控表示，仍有信心自２０２３年起，實現平均有形股本回報率（ＲＯＴＥ）至少達１２％

的目標，並毋須依賴重大收購及出售影響。２０２３年第一季以年率計的有形股本回報率為

２７﹒４％，剔除收購英國矽谷銀行及出售法國零售銀行業務交易後，以年率計的有形股本回報

率為１９﹒３％。

該行亦稱，目前的意向為中期普通股權一級比率維持在１４％至１４﹒５％的目標範圍，

２０２３及２０２４年的派息比率５０％。



＊擬三個月內回購最多達２０億美元股份＊



該行宣布派發第一次股息每股０﹒１美元，並擬於２０２３年股東周年?會後展開最多達

２０億美元的股份回購，意向於３個月內完成股份回購。倘若資本處於適合?平，集團或會於

２０２３年及往後進一步回購股份。該行亦稱，其資本分派未有考慮撥回法國零售銀行業務的減

值及收購英國矽?銀行的暫計增益。（ｒｈ）

