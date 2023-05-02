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02/05/2023 11:25

《港元利率》港匯再觸弱方水平，一個月拆息見六周新高隔夜息回落

　　《經濟通通訊社２日專訊》勞動節三日長假後，港元續軟，並於今早１０時半左右，再度觸
及７﹒８５弱方兌換保證價，港元拆息幾乎全線上升，與樓按相關的一個月拆息連升九天，高見
３﹒４１０７１厘，創六周新高，與同期美元ＬＩＢＯＲ息差擴闊至１７６基點。不過，隔夜息
今日回落半厘，　低見３﹒２１２８６厘。
　　反映銀行資金成本的三個月拆息升至３﹒７１００６厘，見近五周新高，與同期美元
ＬＩＢＯＲ息差維持１５９基點。港元匯價今早在７﹒８４９６－７﹒８５之間上落，最新報
７﹒８４９８兌１美元。
　　恒指今早高開２２８點，報２０１２２，重上兩萬二，最多漲３９１點，高見２０２８６，
之後回吐，一度倒跌１３３點，低見１９７６１，最新升２７點。
　　渣打銀行發表研究報告指出，銀行體系結餘有再下跌風險，惟不會降至零，聯繫匯率政策在
今年或以後時間未見有改變的理由，預測外匯套利交易將令港元匯率保持在接近弱方兌換保證價
水平，直至第三季企業派發股息令港元需求上升，港元拆息在高位波動暫會成為新常態，直至今
年下半年美國聯儲局可能開始準備減息時，港息才會顯著下跌。（ｃｌ）
　
　
　　　　　　香港銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　期限　　ＨＩＢＯＲ（％）　升跌（基點╱ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　隔夜　　３﹒２１２８６　　　－５２﹒４８８　
　　一周　　　３﹒３１０６　　　＋１﹒５７２　　
　　兩周　　３﹒３５９４６　　　＋１０﹒０８３　
　　一個月　３﹒４１０７１　　　＋１０﹒５５９　
　　兩個月　３﹒５６５６６　　　＋８﹒２９８　　
　　三個月　３﹒７１００６　　　＋２﹒６６７　　
　　六個月　　４﹒０７４７　　　＋３﹒９０５　　
　　一年　　４﹒４０９１１　　　＋０﹒０７２　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
資料來源：財資市場公會

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