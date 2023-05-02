《港元利率》港匯再觸弱方水平，一個月拆息見六周新高隔夜息回落

《經濟通通訊社２日專訊》勞動節三日長假後，港元續軟，並於今早１０時半左右，再度觸

及７﹒８５弱方兌換保證價，港元拆息幾乎全線上升，與樓按相關的一個月拆息連升九天，高見

３﹒４１０７１厘，創六周新高，與同期美元ＬＩＢＯＲ息差擴闊至１７６基點。不過，隔夜息

今日回落半厘， 低見３﹒２１２８６厘。

反映銀行資金成本的三個月拆息升至３﹒７１００６厘，見近五周新高，與同期美元

ＬＩＢＯＲ息差維持１５９基點。港元匯價今早在７﹒８４９６－７﹒８５之間上落，最新報

７﹒８４９８兌１美元。

恒指今早高開２２８點，報２０１２２，重上兩萬二，最多漲３９１點，高見２０２８６，

之後回吐，一度倒跌１３３點，低見１９７６１，最新升２７點。

渣打銀行發表研究報告指出，銀行體系結餘有再下跌風險，惟不會降至零，聯繫匯率政策在

今年或以後時間未見有改變的理由，預測外匯套利交易將令港元匯率保持在接近弱方兌換保證價

水平，直至第三季企業派發股息令港元需求上升，港元拆息在高位波動暫會成為新常態，直至今

年下半年美國聯儲局可能開始準備減息時，港息才會顯著下跌。（ｃｌ）





香港銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）

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期限 ＨＩＢＯＲ（％） 升跌（基點╱ＢＰ）

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隔夜 ３﹒２１２８６ －５２﹒４８８

一周 ３﹒３１０６ ＋１﹒５７２

兩周 ３﹒３５９４６ ＋１０﹒０８３

一個月 ３﹒４１０７１ ＋１０﹒５５９

兩個月 ３﹒５６５６６ ＋８﹒２９８

三個月 ３﹒７１００６ ＋２﹒６６７

六個月 ４﹒０７４７ ＋３﹒９０５

一年 ４﹒４０９１１ ＋０﹒０７２

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資料來源：財資市場公會

