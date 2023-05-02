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即市新聞

02/05/2023 16:37

《小傳日記》五一數據初步出爐！民航人次同電影票房都爆數！

　　《小傳日記》今日同聽日都仲係神州五一假期，所以北水繼續放假中，今日魚缸就算有大象
滙控（００００５）恢復派季息帶動，全日成交都只係得７００幾億銀。
　　既然仲放緊假，就睇吓同胞放假有咩好玩。據《央視》引述民航局數據，４月３０號民航運
輸旅客１７３﹒６２萬人次，已經恢復至疫情前２０１９年同期嘅９６﹒５％，航班數量更加係
２０１９年嘅１００％有多！證明今次五一真係神州復常嘅重大指標，民眾嘅消費意欲相信都要
回升喇！
　　講起消費，五一假期經常都係電影界嘅重要檔期，而趁著今年係復常之後第一個長假，神州
總共有１９套新戲上映，堪稱「史上最熱鬧的五一檔期」，截至５月１號晚，總共有３套戲已經
達到過億人仔票房，包括空軍主題《長空之王》、家庭喜劇《人生路不熟》同埋愛情片《這麼多
年》，就呢三套啱啱好符合曬各大觀眾層面嘅需要。
　　其中《長空之王》，就係之前講過嘅神州天王王一博主演，原定係舊年國慶檔期上映，不過
戲入面有涉及空軍戰機元素，廣電總局擔心國慶檔期上映會比較敏感，所以就換成今年五一檔再
上架，據報就係為免政治敏感題材會喺國慶期間節外生枝。
　　總知今次五一呢批數據，反映到民眾生活同娛樂都正式復常，就算今日公布神州製造業
ＰＭＩ跌穿５０，相信之後情況都有望改善，請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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