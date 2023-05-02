【議息前瞻】美續加息機會高，專家料港銀按兵

聯儲局將於香港時間周四（４日）凌晨公布議息結果，市場料美息再加０﹒２５厘，香港銀
行同日中午起宣布港元最優惠利率（Ｐ）決定。
綜合銀行界人士認為，１個月港元拆息雖回升，但遠不及去年底加Ｐ時的拆息水平，故傾向
估計港銀仍較大機會不加Ｐ。由於市場暫認為美國本周為今輪周期最後一次加息，即使下月拆息
或因半年結而短暫抽高，下月議息時追加Ｐ的機會亦不大。
港元拆息在美國３月加息後回落，１個月期在４月中旬曾跌穿２﹒８厘，隨著議息趨近，拆
息回升，到上周五（２８日）升至３﹒３厘，惟仍與去年１２月美國加息時港元拆息達４﹒８４
厘有相當距離。
＊半年結需求或短暫推升拆息＊
東亞銀行（０００２３）首席經濟師蔡永雄表示，拆息近日反彈主要是預備美國本周再加息
，當美元拆息升，而銀行體系總結餘已跌穿５００億港元，料為港息帶來上行壓力，且因銀行或
準備半年結，近期或已提高部分跨過６月底的定存息，導致拆息回升。
蔡永雄認為，即使美息加０﹒２５厘，港元拆息本周最高或只升至３﹒５厘，故本周未必加
Ｐ，半年結僅屬短暫因素，不會令港元拆息長期高企。雖港元拆息未來有機會仍處３厘許，跟５
厘以上的美元拆息，存在約１厘多的息差，或引來套息交易，因而觸發金管局「接錢」，惟半年
結需求或會縮窄港美息差至大約１﹒５厘或以下，「接錢」或會減慢。
他續指，由於市場預期今次美息上調或是本周期最後一次，港銀亦預計半年結後，７月港元
拆息會回落，故６月議息時，港銀未必追加Ｐ。除非美國６月再加息，港元拆息亦升至４厘許，
Ｐ才不排除上調。
＊美息倘高企不減，仍有機會加Ｐ＊
上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，港元拆息遠未及去年底加Ｐ時的高位，料不會令港銀
急於本周加Ｐ，而半年結或推升拆息至逾４厘，亦屬短暫因素，不致令Ｐ調整，除非有特殊情況
出現，令銀行預期４厘以上的１個月拆息起碼維持３至６個月，才可能追加Ｐ。
星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡認為，Ｐ調整與否，亦視乎市場對聯儲局未來息
口去向的看法，若儲局本周加息後，市場認為美息今年餘下時間高企，則港銀仍有機會在上半年
內加Ｐ，但若市場認為儲局年內或減息，她相信Ｐ會維持不變。
法國外貿銀行高級經濟師吳卓殷相信，若美國本周加息，港銀較大機會將Ｐ調高０﹒１２５
厘，因上月融資成本有少許上升，加上樓市略改善，料市場對加息影響樓市的隱憂沒此前大。他
又指：「若今年有更多ＩＰＯ活動，港元拆息未必會跟隨美國剛性預期而跌，而可能出現上升情
況」。《香港經濟日報》
etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多