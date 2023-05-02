【議息前瞻】信安：市場預期美息快見頂，偏好環球投資級債券

美國再有地區性銀行被接管，信安資產管理指，聯儲局過去一年大幅加息，息口上升對經濟

的影響逐步浮現，美國多家銀行倒閉便是源於息口急速上揚，令部分資產價格需要重新調整，因

此聯儲局未來議息時，不能僅以遏通脹為目標，應要採取在經濟及通脹之間較平衡的決定。

信安資產管理亞洲固定收益主管及基金經理Ｈｏｗｅ Ｃｈｕｎｇ Ｗａｎ接受專訪時表示

，市場已反映聯儲局本周加息０﹒２５厘，若儲局突然不加息，反而會觸發市場對經濟放緩的憂

慮，故相信聯儲局會繼續加息。



＊ＳＶＢ倒閉，未虞影響儲局幣策＊



「聯儲局希望將銀行倒閉及加息分開，除非銀行倒閉引發系統性金融風險，影響金融市場流

動性，否則聯儲局不會因個別銀行被接管，而左右其貨幣政策取向。」

美國接二連三接管地區性銀行，Ｈｏｗｅ認為，矽谷銀行（ＳＶＢ）倒閉是個別例子，因該

行的存款客戶太單一，銀行槓桿水平亦偏高，當利息上升，銀行的資債失衡的風險便暴露出來，

他相信監管機構未來會收緊借貸標準，間接影響地區性銀行的派息能力。

投資策略方面，Ｈｏｗｅ稱，現時市場開始預期美息即將見頂，故此買入年期較長的債券，

偏好環球投資級別債券，因年期一般較高息債為長。

至於亞洲高息債，他認為，這類債券一般反映本土經濟情況，若投資者對當地經濟前景有信

心，可考慮買入相關的高息債。談及中資內房債，他指，內地樓市有復甦跡象，但相信中央不會

再大力刺激樓市，故市場復甦過程緩慢，而且一、二線城市的樓價，與三、四線城市仍存在很大

差異，故此買入內房債時要相當審慎。《香港經濟日報》



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