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02/05/2023 08:27

【數據解讀】國家統計局：市場需求不足致製造業ＰＭＩ回落

　　《經濟通通訊社２日專訊》國家統計局公布，４月官方製造業採購經理指數（ＰＭＩ）、非
製造業商務活動指數和綜合ＰＭＩ產出指數分別為４９﹒２％、５６﹒４％和５４﹒４％，低於
３月２﹒７、１﹒８和２﹒６個百分點，三大指數不同程度回落，但總體產出繼續保持擴張。
　　國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河在解讀數據時表示，製造業ＰＭＩ降至臨界點
以下主要受市場需求不足和一季度製造業快速恢復形成較高基數等因素影響。４月生產指數和新
訂單指數分別為５０﹒２％和４８﹒８％，比３月回落４﹒４和４﹒８個百分點。化學纖維及橡
膠塑料制品、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業兩個指數均降至收縮區間，相關行業市場需求不足
，生產活動放緩。
　　非製造業商務活動指數為５６﹒４％，為年內次高點，主要是服務業和建築業發展態勢向好
。從行業看，與居民出行和消費密切相關的交通運輸、住宿、文化體育娛樂等行業商務活動指數
高於６０％，業務總量明顯增長；與企業生產活動密切相關的電信廣播電視及衛星傳輸服務、互
聯網軟件及信息技術服務、貨幣金融服務、租賃及商務服務等行業商務活動指數繼續位於５７％
以上較高景氣區間，行業發展態勢向好。此外，土木工程建築業商務活動指數繼續高於７０％，
表明隨著重大工程建設有序推進，土木工程建築業施工進度不斷加快。（ｌｃ）

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