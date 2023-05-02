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02/05/2023 09:33

【大國博弈】美媒：中國設信息黑匣收緊萬得等數據庫海外訪問權限

　　《經濟通通訊社２日專訊》美媒４月３０日報道，中國有關部門近幾個月來限制或直接切斷
海外訪問各種數據庫的渠道，這些數據庫涉及公司註冊訊息、專利、採購文件、學術期刊和官方
統計年鑑。
　　《華爾街日報》報道，總部位於上海的萬得資訊技術股份有限公司（Ｗｉｎｄ　
Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｃｏ）正在關閉其訪問渠道。萬得是中國最重要的數據資料庫之一，
其中的經濟和金融數據被中國國內外的分析師和投資者廣泛使用。有外國研究人員和宏觀經濟分
析師表示，在中國擴大反間諜法適用範圍後，除金融實體外，許多外國智庫、研究機構等無法續
訂萬得。萬得則回應稱，是「合規」問題。
　　報道並指，目前中國政府正開展行動，對跨國企業評估在華風險所依賴的西方管理顧問、審
計師和其他服務提供商進行審查和施壓。
　　報道引述外國企業高管及分析表示，中國政府正加強控制世界其他地區如何形成對中國的看
法，試圖隔離開冀了解中國的海外研究人員。企業高管則擔憂，對間諜活動的定義更加寬泛，未
來可能會將收集本地市場和商業夥伴的資訊等日常商業活動，定為刑事犯罪。（ｄｗ）

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