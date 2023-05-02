  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/05/2023 09:09

【香港政情】區議會改革直選議席或削至兩成，最快今日公布

　　《經濟通通訊社２日專訊》消息指，行政會議昨天舉行簡介會，介紹新一屆區議會組成方法
，將採取「直選、間選、委任」混合模式，其中直選議席大減至約兩成，並首次引入間選、委任
議席，估計間選和委任議席各佔約四成，而新選制會加入資格審查及提名制度，行政會議今早開
會討論改革方案，預料政府最快同日正式公布詳情。
　
＊參選須取「三會」９個提名＊
　
　　目前區議會有４５２個民選議席，以及２７個鄉事委員會的當然議席，倘直選議席減至兩成
，即新一屆區會只有約９０個民選議席，而２７個當然議席將保留。入閘門檻方面，消息透露，
日後會增設資格審查制度，審查參選人背景及言行，而參選人料須獲俗稱「三會」的分區委員會
、地區滅罪及防火委員會成員提名。
　　消息指，參選人須先取得一定數量的當區選民提名，同時要在地區「三會」中各取３個提名
，即共９個提名；取得提名後，要通過資格審查機制，確保符合「愛國者治港」原則，才能成為
候選人。
　
＊譚耀宗：確保愛國者加入＊
　
　　行政會議成員、工聯會會長吳秋北表示，未知道具體安排，但區議會產生辦法應恢復地方行
政諮詢性質，因此可以以各種方式組成，最重要是符合國家安全的要求。他又認為，委任都是民
意參與的一種方法，樂見區議會改革，認為可更好服務市民。
　　前全國人大常委譚耀宗認為，區議會新組成方案可以確保愛國者加入，全國港澳研究會顧問
劉兆佳則認為，改革可以令區議會去政治化，令區議會在地區層面更好地輔助政府。
　　特首李家超上周率先透露，新一屆區議會將「保留一定直選成分」，並以多種方式產生。
（ｃｌ）

etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港要聞02/05/2023
港鐵(66)料年內重推小蠔灣第一期，改良招標條款
人氣文章財經熱話02/05/2023
【虛幣世界】比特幣曾上3萬美元後回吐，分析料仍有力上
人氣文章財經熱話28/04/2023
新加坡樓市加辣　李兆波：資金未必轉至本港　倡推稅務優惠吸人才
人氣文章中國故事28/04/2023
《神州經脈》政治局促政策加力提效擴大需求　滬指收復三千三
人氣文章財經熱話28/04/2023
【下周策略】李偉傑：恒指假期前區間上落　突破21000要靠此板塊
人氣文章財經熱話28/04/2023
內險復甦季績對辦哪隻最值博？國壽獲大行祝福看高一線？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金