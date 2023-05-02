【香港要聞】通訊局批准商台及電盈媒體股權結構變動

《經濟通通訊社２日專訊》通訊局批准電盈媒體提出的股權結構變動申請。是次申請涉及

ＣＡＳ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｎｏ﹒ １ Ｌｉｍｉｔｅｄ持有香港電訊的股權有所變動，ＣＡＳ

Ｈｏｌｄｉｎｇ是電盈媒體的母公司電訊盈科（００００８）旗下的全資附屬公司。通訊局信

納電盈媒體在股權變動完成後，會繼續遵守《廣播條例》（第５６２章）及其收費電視牌照所有

對其適用的規管要求，故批准有關申請。

根據電盈媒體提交的資料，股權變動源於香港電訊發行或配發新股份，以及電訊盈科在市場

上購入香港電訊的股份。有關的股權結構變動完成後，電訊盈科透過ＣＡＳ Ｈｏｌｄｉｎｇ間

接持有香港電訊５２﹒２９％股份，而該公司仍然是香港電訊持有的電盈媒體具表決權股份的最

終表決控權人。

另外，通訊局批准商台提出的股權結構變動申請。是次申請涉及把商台小股東所持有的

３﹒７％公司股份，轉讓予該公司行政總裁陳靜嫻。通訊局信納是次股權變動符合各項規管要求

，而商台亦會繼續遵守《電訊條例》（第１０６章）及其聲音廣播牌照內各項對其適用的規管要

求，並能在股權變動後按照牌照條款履行其所作的投資和節目承諾。

通訊局又批准恩雨之聲的「其他須領牌電視節目服務」牌照續期申請，讓該公司繼續為香港

酒店房間提供電視節目服務。牌照有效期為三年，由明年６月１日至２０２７年５月３１日（包

括首尾兩天）。

在上述牌照續期後，香港共有２０家「其他須領牌電視節目服務」持牌機構，為本港超過

５０間酒店提供電視節目服務。（ｃｌ）



