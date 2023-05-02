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02/05/2023 16:32

【香港要聞】通訊局批准商台及電盈媒體股權結構變動

　　《經濟通通訊社２日專訊》通訊局批准電盈媒體提出的股權結構變動申請。是次申請涉及
ＣＡＳ　Ｈｏｌｄｉｎｇ　Ｎｏ﹒　１　Ｌｉｍｉｔｅｄ持有香港電訊的股權有所變動，ＣＡＳ
　Ｈｏｌｄｉｎｇ是電盈媒體的母公司電訊盈科（００００８）旗下的全資附屬公司。通訊局信
納電盈媒體在股權變動完成後，會繼續遵守《廣播條例》（第５６２章）及其收費電視牌照所有
對其適用的規管要求，故批准有關申請。
　　根據電盈媒體提交的資料，股權變動源於香港電訊發行或配發新股份，以及電訊盈科在市場
上購入香港電訊的股份。有關的股權結構變動完成後，電訊盈科透過ＣＡＳ　Ｈｏｌｄｉｎｇ間
接持有香港電訊５２﹒２９％股份，而該公司仍然是香港電訊持有的電盈媒體具表決權股份的最
終表決控權人。
　　另外，通訊局批准商台提出的股權結構變動申請。是次申請涉及把商台小股東所持有的
３﹒７％公司股份，轉讓予該公司行政總裁陳靜嫻。通訊局信納是次股權變動符合各項規管要求
，而商台亦會繼續遵守《電訊條例》（第１０６章）及其聲音廣播牌照內各項對其適用的規管要
求，並能在股權變動後按照牌照條款履行其所作的投資和節目承諾。
　　通訊局又批准恩雨之聲的「其他須領牌電視節目服務」牌照續期申請，讓該公司繼續為香港
酒店房間提供電視節目服務。牌照有效期為三年，由明年６月１日至２０２７年５月３１日（包
括首尾兩天）。
　　在上述牌照續期後，香港共有２０家「其他須領牌電視節目服務」持牌機構，為本港超過
５０間酒店提供電視節目服務。（ｃｌ）
　

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