【香港要聞】前「工頭」承認串謀向「三跑」工人收賄２３萬元候判

《經濟通通訊社２日專訊》一名被廉政公署落案起訴的香港國際機場第三跑道項目分判商前

「工頭」，今日在西九龍裁判法院承認串謀另一名「工頭」從２９名索具裝配工人接受賄款共約

２３萬元，以協助建築工人獲分判商聘用，案件押後判刑。

被告廖賢民（６２歲）為德鑄前索具裝配工人「工頭」，承認一項串謀使代理人接受利益罪

名，違反《防止賄賂條例》第９（１）（ａ）條及《刑事罪行條例》第１５９Ａ。署理主任裁判

官香淑嫻將案件押後至７月１１日，以待索取被告的背景報告。被告獲准保釋。

案情透露，案發時德鑄是「三跑」項目分判商，負責招聘建築工人進行各類工程。被告經另

一名「工頭」介紹，於２０２０年８月獲德鑄僱用為該項目工地一組索具裝配工人的「工頭」。

他其後介紹２９名索具裝配工人到該項目工地工作。

在２０２０年９月至２０２１年３月期間，被告應該名「工頭」指示，先後七次代表對方向

２９名索具裝配工人收取賄款共約２３萬元。２０２０年１１月起，被告按二人的協議，保留當

中約１５５００元，並把餘下逾２１萬元交給該「工頭」。

廉署近年採取連串執法行動，打擊類似上述的貪污行為。就「三跑」項目而言，廉署已落案

起訴２３名該項目總承建商及分判商前僱員貪污，包括本案被告共１２人認罪或經審訊被定罪，

判囚最高１０個月。１０人尚待答辯審訊，一人獲控方不提證供起訴。

香港機場管理局、有關總承建商中國水電－中國電建－保華－建信聯營及德鑄在廉署調查案

件期間提供全面協助。相關貪污調查仍在進行，廉署不排除再有進一步執法行動。（ｃｌ）

