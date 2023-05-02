《本港經濟》第一季ＧＤＰ預估按季增長５﹒３％，勝市場預期

《經濟通通訊社２日專訊》政府統計處公布，根據預先估計數字，今年第一季本地生產總值

較上年同期實質上升２﹒７％，超出市場預期，而去年第四季則下跌４﹒１％。本地生產總值在

今年第一季錄得升幅，主要是由於內部需求明顯增加。經季節性調整後，本地生產總值按季實質

上升５﹒３％，亦比市場預估升３％為佳。



＊按年比較終止四個季度連跌＊



政府發言人表示，在訪港旅遊業和本地需求強勁復甦帶動下，香港經濟在今年第一季明顯改

善。根據預先估計數字，實質本地生產總值在今年第一季按年增長２﹒７％，終止先前連續四個

季度的跌勢。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值大升５﹒３％。

按主要開支組成部分分析，整體貨物出口在外圍環境疲弱下按年進一步大跌。受惠於與內地

和世界其他地方恢復正常往來，服務輸出明顯擴張。本地方面，隨著香港和內地的防疫措施取消

，經濟氣氛大幅改善，私人消費開支明顯增長。在經濟前景改善下，整體投資開支轉跌為升。



＊貨物出口將繼續面對龐大挑戰＊



展望未來，訪港旅遊業和本地需求將繼續是今年經濟增長的主要動力。隨著運力和接待能力

繼續恢復，訪港旅客人數應會進一步增加。經濟情況和前景改善應能提振本地需求，儘管金融狀

況偏緊仍是制約因素。勞工市場持續改善，以及新一輪消費券的發放，將為私人消費提供額外支

持。另一方面，貨物出口將繼續面對龐大挑戰。先進經濟體的增長減慢將繼續令外部需求受壓，

儘管內地經濟加快復甦應可緩解部分壓力。

今年第一季本地生產總值的修訂數字和更詳細的統計數字，以及２０２３年全年本地生產總

值的修訂預測，將會在今年５月１２日公布。（ｃｌ）





