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即市新聞

02/05/2023 16:41

《本港經濟》第一季ＧＤＰ預估按季增長５﹒３％，勝市場預期

　　《經濟通通訊社２日專訊》政府統計處公布，根據預先估計數字，今年第一季本地生產總值
較上年同期實質上升２﹒７％，超出市場預期，而去年第四季則下跌４﹒１％。本地生產總值在
今年第一季錄得升幅，主要是由於內部需求明顯增加。經季節性調整後，本地生產總值按季實質
上升５﹒３％，亦比市場預估升３％為佳。
　
＊按年比較終止四個季度連跌＊
　
　　政府發言人表示，在訪港旅遊業和本地需求強勁復甦帶動下，香港經濟在今年第一季明顯改
善。根據預先估計數字，實質本地生產總值在今年第一季按年增長２﹒７％，終止先前連續四個
季度的跌勢。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值大升５﹒３％。
　　按主要開支組成部分分析，整體貨物出口在外圍環境疲弱下按年進一步大跌。受惠於與內地
和世界其他地方恢復正常往來，服務輸出明顯擴張。本地方面，隨著香港和內地的防疫措施取消
，經濟氣氛大幅改善，私人消費開支明顯增長。在經濟前景改善下，整體投資開支轉跌為升。
　
＊貨物出口將繼續面對龐大挑戰＊
　
　　展望未來，訪港旅遊業和本地需求將繼續是今年經濟增長的主要動力。隨著運力和接待能力
繼續恢復，訪港旅客人數應會進一步增加。經濟情況和前景改善應能提振本地需求，儘管金融狀
況偏緊仍是制約因素。勞工市場持續改善，以及新一輪消費券的發放，將為私人消費提供額外支
持。另一方面，貨物出口將繼續面對龐大挑戰。先進經濟體的增長減慢將繼續令外部需求受壓，
儘管內地經濟加快復甦應可緩解部分壓力。
　　今年第一季本地生產總值的修訂數字和更詳細的統計數字，以及２０２３年全年本地生產總
值的修訂預測，將會在今年５月１２日公布。（ｃｌ）
　
　

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