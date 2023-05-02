《國企紅籌》眾安在綫（０６０６０）首季盈轉虧近４億人幣

《經濟通通訊社２日專訊》眾安在綫（０６０６０）公布，截至３月３１日止首季虧損

３﹒８５億元（人民幣．下同），去年同期純利約２億元。

該集團指，保險業務收入６０億元，升２２﹒４％。於３月底淨資產約１８５億元，核心資

本約１４２億元，綜合償付能力充足率２７４﹒４５％，核心償付能力充足率２６１﹒９１％。

（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

