《國企紅籌》眾安在綫（０６０６０）首季盈轉虧近４億人幣

《經濟通通訊社２日專訊》眾安在綫（０６０６０）公布，截至３月３１日止首季虧損
３﹒８５億元（人民幣．下同），去年同期純利約２億元。
該集團指，保險業務收入６０億元，升２２﹒４％。於３月底淨資產約１８５億元，核心資
本約１４２億元，綜合償付能力充足率２７４﹒４５％，核心償付能力充足率２６１﹒９１％。
（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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