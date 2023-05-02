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02/05/2023 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入６﹒６７億元，買中海油沽恒生國企

　　《經濟通通訊社２日專訊》上周五（２８日）恒指高開９５點，報１９９３６點。最高升
３２７點報２０１６７點，最低升３８點報１９８７９點。恒指收報１９８９４點，升５４點或
０﹒２７％。
　　北水全日淨流入６﹒６７億元，增加７３２﹒５％。北水淨買入最多的個股依次是中國海洋
石油（００８８３）、快手（０１０２４）、中國石油股份（００８５７）；淨賣出最多的依次
是恒生中國企業（０２８２８）、香港交易所（００３８８）、藥明生物（０２２６９）。
　　主板成交１０１５﹒１１億元增加４﹒６％。其中港股通成交２４９﹒３億元，佔總成交
２４﹒６％。
　　中國海洋石油升３﹒０６％報１２﹒８元，北水淨買入４﹒８億元；快手跌０﹒１％報
５１﹒３元，北水淨買入１﹒８億元；中國石油股份升１﹒６９％報５﹒４３元，北水淨買入
１﹒７億元。
　　恒生中國企業升０﹒５６％報６７﹒６８元，北水淨賣出５﹒２億元；香港交易所跌
０﹒７４％報３２４元，北水淨賣出３億元；藥明生物跌２％報４６﹒４５元，北水淨賣出
２﹒３億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　４﹒８０
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　１﹒７９
　　中國石油股份　（００８５７）　　　　　　１﹒７１
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　１﹒３３
　　中國人壽　　　（０２６２８）　　　　　　１﹒３３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　－５﹒１９
　　香港交易所　　（００３８８）　　　　　－３﹒０３
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　－２﹒２７
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－２﹒１７
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　－０﹒３０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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