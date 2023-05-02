《日入而息》匯控季績勝預期復派季息，區議會改革直選議席兩成

《今天重點》

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滙控（００００５）首季列帳基準稅前利潤升２﹒１倍，息１０美仙；首季收入增６４％，預期

信貸損失４億美元；滙控擬回購最多２０億美元股份，今明年派息率五成；首季香港上海滙豐銀

行列帳基準除稅前利潤升１﹒１倍；滙控出售加拿大業務進展良好，ＳＶＢ英國未來將改名；維

持全年業績指引，收購ＳＶＢ料營業支出增１％；祈耀年稱今年淨利息收入或見頂，相信盈利可

持續

李家超稱區議會共４７０席，委任間選各四成直選兩成；區議會檢討進入大直路，將盡快宣布詳

情；教育局與教育界合作應對學生人數下降，冀吸引回流；留意到港車北上計劃令驗車需求增加

，與內地當局保持溝通；首季經濟增長２﹒７％，料五一黃金周逾６０萬內地客來港

本港第一季ＧＤＰ預估按季增長５﹒３％，勝市場預期

外長秦剛雲南中緬邊境調研：加快建設跨境經濟合作區；秦剛２日－５日訪問緬甸並赴印度出席

上合組織外長會

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《即日市況》

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恒指高收３９點報１９９３３，新奧能源收升５％，匯控漲４﹒５％

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《美元匯價》

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美匯反覆造好，惟儲局議息前歐元跌幅有限

歐元最新報１﹒０９５８╱６２，日圓最新報１３７﹒３９╱４０

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《公司資訊》

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花旗表示香港商業銀行部門將增加１００名員工

廣東汕尾外賣員集體罷工，美團（０３６９０）高價調派外地騎手不果宣布恢復待遇；美團「五

一」生活服務業線上消費規模較２０１９年同期增１３３％

有線寬頻（０１０９７）邱達昌辭任副主席，杜之克獲委任為行政總裁

吉利汽車（００１７５）極氪４月交付８１０１部，按年升２﹒７９倍

宏利表示通脹下央行難減息，利康健護理股

星展集團首季純利按年升４３％至２５﹒７億坡元

ＡＸＡ安盛表示歡迎港車北上，推出交強險方案

中銀香港（０２３８８）ＢｏＣ Ｐａｙ「乘車碼」掃碼付款功能擴展至城巴及新巴

新地（０００１６）ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ ＨＩＬＬ周四推售２１６伙，３２５萬入場

比亞迪（０１２１１）李雲飛稱今年將有更多車型投放新加坡市場

今年到期ｉＢｏｎｄ（０４２３９）下月派第５次息，年利率２厘

Ｏｋｕｒａ（０１６５５）關閉位於日本神奈川縣的彈珠機遊戲館

歌禮製藥（０１６７２）一抑制劑治療痤瘡二期臨床達主要終點

大新保險表示「港車北上」及「等效先認」計劃啟動

ＡＥＯＮ信貸財務（００９００）竹中大介退任執董，將出任ＡＥＯＮ集團內要職

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《國企紅籌》

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五礦地產（００２３０）獲授７億元循環貸款額度

神州控股（００８６１）年初以來據獎勵計劃購入共６３３萬股股份

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《神州民企》

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華油能源（０１２５１）完成配售１億股新股，集資２４６２萬元

景瑞控股（０１８６２）４月合約簽約銷售額按年跌５９％

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《中國要聞》

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外長秦剛雲南中緬邊境調研：加快建設跨境經濟合作區

海南免稅提貨政策實施一個月，創近３﹒５億元購物額

特斯拉上調中國Ｍｏｄｅｌ Ｙ和Ｍｏｄｅｌ ３售價

交通部表示五一假期前三天全國營業性客運量增１﹒６倍

「五一」檔電影票房破１１億元，《長空之王》領跑

節日疊加廣交會，白雲機場口岸單日出入境超２萬人次

山東五一當日接客５１５﹒５萬，門票收入急增逾８倍

商務部表示５月１日零售和餐飲銷售額同比增１６％

惠譽表示中國新房銷售回暖的可持續性仍面臨挑戰

螞蟻消金去年資產總額１０６２億，淨利潤８﹒４１億

五一假前３天廣東重點景區接客量增逾倍，超疫前近９％

秦剛２日－５日訪問緬甸並赴印度出席上合組織外長會

內地首４月居民出遊意願較疫前同期高近１６百分點

上海機場表示維珍航空恢復中國內地首條航線

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒４％，報１５６３６﹒４８點

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《國際要聞》

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時隔１２年日揆將首度訪韓，修補兩國貿易和安保合作

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《外圍經濟》

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ＩＢＭ行政總裁表示暫停招聘人工智能可代替之職位

傳摩根士丹利本季度末再裁員３千人

南韓４月ＣＰＩ按年上漲３﹒７％至１１０﹒８

投資者控告虛擬貨幣公司Ｃｏｉｎｂａｓｅ

歐洲央行官員等待兩關鍵經濟報告公布以定加息幅度

澳洲央行意外恢復加息，澳元兌美元大漲近１％

美國政府考慮提名Ｊｅｆｆｅｒｓｏｎ為聯儲局副主席

美國財政部提高本季度借債預估至７２６０億美元

韓日財長七年來首次會面，兩國關係或解凍

據報法航要求法國政府支持以與中國航企公平競爭

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《大國博弈》

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美媒表示中國設信息黑匣收緊萬得等數據庫海外訪問權限

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《滙控季績》

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滙控（００００５）祈耀年稱今年淨利息收入或見頂，相信盈利可持續

滙控擬回購最多２０億美元股份，今明年派息率五成

滙控維持全年業績指引，收購ＳＶＢ料營業支出增１％

滙控首季列帳基準稅前利潤升２﹒１倍，息１０美仙

滙控首季收入增６４％，預期信貸損失４億美元

首季香港上海滙豐銀行列帳基準除稅前利潤升１﹒１倍

滙控出售加拿大業務進展良好，ＳＶＢ英國未來將改名

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《其他消息》

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中原表示十大屋苑周末錄１４宗成交，創８周新高

區議會改革直選議席或削至兩成，最快今日公布

簡啟恩出任警務處國安部門負責人，李桂華任總警司

黎智英就涉嫌串謀勾結外國勢力案申永久終止聆訊

「調解為先」承諾書活動周五舉行，推廣調解文化

截至昨晚９時，本港有近６３萬人次出入境

人民幣櫃枱上半年推，歐冠昇稱首階段南向交易不能參與

崔定邦稱內地旅行團大致做到分流，紅磡土瓜灣安排改善

新巴２５號中環及寶馬山循環線周日免費乘搭

李家超稱區議會共４７０席，委任間選各四成直選兩成；區議會檢討進入大直路，將盡快宣布詳

情；教育局與教育界合作應對學生人數下降，冀吸引回流；留意到港車北上計劃令驗車需求增加

，與內地當局保持溝通；首季經濟增長２﹒７％，料五一黃金周逾６０萬內地客來港

消息指行會通過區議會以「４４２」方案組成，直選比例降至約兩成

渣打料港元聯匯政策將保持不變，拆息下半年才會顯著回落

澳門４月賭收１４７億按年增４﹒５倍，創疫後新高；五一全日入境訪客１１萬人次，長假通關

及市面秩序良好

畢馬威稱首季亞洲區有逾１７００宗風投交易，料中國風投回暖

稅務局發出約２４０萬份報稅表，其中６０萬份以電子形式發出

積金局表示２２至２３年度為逾９萬僱員追回１﹒４５億元拖欠供款

醫管局擬將共同醫治模式擴至癌症康復者，最快第三季外判化驗服務

曾國衞稱區選地方選區４４個，以雙議席單票制選出

零售管理協會表示五一黃金周生意勝去年，惟消費力明顯較疫情前減弱

經絡表示４月現樓按揭按月大減逾三成 創１２個月新低

前「工頭」承認串謀向「三跑」工人收賄２３萬元候判

Ｋ１１兩商場「五一」期間生意、人流按年升５０％

許正宇在韓國與亞開行行長會面，歡迎利用香港進行融資和投資

恒隆商場推出新獎賞計劃，積分可當現金消費

港府以拍賣方式重新指配８５０╱９００兆赫及２﹒３吉赫頻帶頻譜

通訊局批准商台及電盈媒體股權結構變動

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