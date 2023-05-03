《國金頭條》再有２家地區銀行股被拋售，聯儲局議息前美股重挫

《經濟通通訊社３日專訊》摩根大通剛接管第一共和銀行，美國再有兩家地區銀行股遭恐慌

拋售。投資者同時需要擔憂聯儲局即將召開的議息會是否展現更為鷹派立場，美股周二（２日）

重挫，道指盤中一度跌６００點。

道指至尾盤跌幅收窄，跌近３７０點，或１﹒１％，報３３６８４﹒５３點。標普５００跌

４８﹒２９點，或１﹒２％，報４１１９﹒５８點。納指跌１３２﹒０９點，或１﹒１％，報

１２０８０﹒５１點。

被拋售的ＰａｃＷｅｓｔ Ｂａｎｃｏｒｐ和Ｗｅｓｔｅｒｎ Ａｌｌｉａｎｃｅ

Ｂａｎｃｏｒｐ兩家銀行，多次因波動停牌，分別重挫２８％和１５％。ＫＢＷ地區銀行股指數

下跌５﹒５％，創３月矽谷銀行倒閉引發銀行業危機以來的最大跌幅。

華爾街市場人士分析指，由於銀行業動盪似乎不會很快消失，更糟糕的是美國正在逼近違約

大限。看空的對沖基金交易員首先爆發拋售，並影響了其他投資者也賣出。

美國國債大漲，美元走低。紐約尾盤美匯指數跌０﹒２３％，至１０１﹒９２。美元兌日圓

下跌０﹒７％，至１３６﹒５５。澳元兌美元上漲０﹒５％，至０﹒６６６３。紐元兌美元上漲

０﹒７％，至０﹒６２０８。



＊黃金期貨回升至每盎司２０００美元以上＊



黃金期貨回升至２０００美元以上。紐約期金漲３１﹒１美元，報每盎司２０２３﹒３美元

，創上月１３日以來最高。原油創四個多月來最大跌幅，紐約期油跌４美元，報每桶７１﹒６６

美元。布蘭特期油下跌３﹒９９美元，報每桶７５﹒３２美元。（ｊｆ）

