恒指低收３４８點報１９５８５，金沙跌５﹒３％，百威亞太升３％

《經濟通通訊社３日專訊》美股連跌兩日，由於憂慮銀行業危機重燃，地區銀行股重挫。市

場亦觀望聯儲局議息結果，預計加息０﹒２５厘，關注會否是今輪加息周期最後１次加息。

道指收跌３６７點；納指收跌１３２點；標普５００收跌４８點。由於市場憂慮更多銀行陷

入困境，地區銀行股再遭到拋售。西太平洋銀行（ＰａｃＷｅｓｔ Ｂａｎｃｏｒｐ）急挫近

２８％，阿萊恩西部銀行（Ｗｅｓｔｅｒｎ Ａｌｌｉａｎｃｅ Ｂａｎｃｏｒｐ）跌逾１５％

，聯信銀行（Ｃｏｍｅｒｉｃａ）跌逾１２％。

港股下跌，恒生指數半日收報１９５８５，跌３４８點或１﹒７５％，主板成交

３８３﹒２８億元。恒生中國企業指數報６５５２，跌１２７點或１﹒９１％。恒生科技指數報

３８０５，跌９２點或２﹒３８％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及京東

集團－ＳＷ（０９６１８）；騰訊控股收報３３７﹒６元，跌８﹒２元或２﹒３７％，成交

１６﹒７３億元；阿里巴巴－ＳＷ收報８０﹒０５元，跌２﹒２５元或２﹒７３％，成交

１６﹒３３億元；京東集團－ＳＷ收報１３３﹒８元，跌４﹒４元或３﹒１８％，成交７﹒０２

億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及京東集團－ＳＷ。科指三大成交股

份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及京東集團－ＳＷ。

金沙（０１９２８）收跌５﹒２９％，報２６﹒８５元，該股成交約１０７０萬股，涉資

２﹒９０億元，盤中高見２７﹒９５元，最低見２６﹒６元；阿里健康（００２４１）跌

４﹒８７％，收報５﹒２７元；舜宇光學科技（０２３８２）跌４﹒２７％，收報７８﹒４元；

中石油（００８５７）跌４﹒２５％，收報５﹒１８元；百度（０９８８８）跌３﹒９％，收報

１１３﹒４元；中石化（００３８６）跌３﹒８７％，收報４﹒９７元。

另外，百威亞太（０１８７６）逆市收升２﹒８７％，報２３﹒３元，該股成交約４１６萬

股，涉資９５３２萬元，盤中高見２３﹒６元，最低見２２﹒３元。（ｋｙ）

