  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/05/2023 12:05

恒指低收３４８點報１９５８５，金沙跌５﹒３％，百威亞太升３％

　　《經濟通通訊社３日專訊》美股連跌兩日，由於憂慮銀行業危機重燃，地區銀行股重挫。市
場亦觀望聯儲局議息結果，預計加息０﹒２５厘，關注會否是今輪加息周期最後１次加息。
　　道指收跌３６７點；納指收跌１３２點；標普５００收跌４８點。由於市場憂慮更多銀行陷
入困境，地區銀行股再遭到拋售。西太平洋銀行（ＰａｃＷｅｓｔ　Ｂａｎｃｏｒｐ）急挫近
２８％，阿萊恩西部銀行（Ｗｅｓｔｅｒｎ　Ａｌｌｉａｎｃｅ　Ｂａｎｃｏｒｐ）跌逾１５％
，聯信銀行（Ｃｏｍｅｒｉｃａ）跌逾１２％。
　　港股下跌，恒生指數半日收報１９５８５，跌３４８點或１﹒７５％，主板成交
３８３﹒２８億元。恒生中國企業指數報６５５２，跌１２７點或１﹒９１％。恒生科技指數報
３８０５，跌９２點或２﹒３８％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及京東
集團－ＳＷ（０９６１８）；騰訊控股收報３３７﹒６元，跌８﹒２元或２﹒３７％，成交
１６﹒７３億元；阿里巴巴－ＳＷ收報８０﹒０５元，跌２﹒２５元或２﹒７３％，成交
１６﹒３３億元；京東集團－ＳＷ收報１３３﹒８元，跌４﹒４元或３﹒１８％，成交７﹒０２
億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及京東集團－ＳＷ。科指三大成交股
份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及京東集團－ＳＷ。
　　金沙（０１９２８）收跌５﹒２９％，報２６﹒８５元，該股成交約１０７０萬股，涉資
２﹒９０億元，盤中高見２７﹒９５元，最低見２６﹒６元；阿里健康（００２４１）跌
４﹒８７％，收報５﹒２７元；舜宇光學科技（０２３８２）跌４﹒２７％，收報７８﹒４元；
中石油（００８５７）跌４﹒２５％，收報５﹒１８元；百度（０９８８８）跌３﹒９％，收報
１１３﹒４元；中石化（００３８６）跌３﹒８７％，收報４﹒９７元。
　　另外，百威亞太（０１８７６）逆市收升２﹒８７％，報２３﹒３元，該股成交約４１６萬
股，涉資９５３２萬元，盤中高見２３﹒６元，最低見２２﹒３元。（ｋｙ）

etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話03/05/2023
【滙控績後】滙控業績勝預期績後獲資金追捧　惟要突破60元不容易
人氣文章財經熱話03/05/2023
百勝中國業績勝預期獲大行祝福　股價曾逆市飆逾半成應如何部署？
人氣文章財經熱話03/05/2023
《午市前瞻》美息料未見頂，恒指或試萬九點 百威25元阻力大
人氣文章香港政情03/05/2023
麥美娟：區議會改革無剝削投票權，曾國衞：將有利引入專業人士
人氣文章大行報告03/05/2023
【大行炒D乜】內險股邊隻最值博？滙控目標價升到咩位？一表盡掌握
人氣文章國際動態03/05/2023
伯恩斯:關注中國對美企懲罰行動，尋求穩定對華關係
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金