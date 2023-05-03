恒指低開２４７點報１９６８６，龍湖百度及阿里健康挫３％

《經濟通通訊社３日專訊》美股連跌兩日，由於憂慮銀行業危機重燃，地區銀行股重挫。市

場亦觀望聯儲局議息結果，預計加息０﹒２５厘，關注會否是今輪加息周期最後１次加息。

道指收跌３６７點；納指收跌１３２點；標普５００收跌４８點。由於市場憂慮更多銀行陷

入困境，地區銀行股再遭到拋售。西太平洋銀行（ＰａｃＷｅｓｔ Ｂａｎｃｏｒｐ）急挫近

２８％，阿萊恩西部銀行（Ｗｅｓｔｅｒｎ Ａｌｌｉａｎｃｅ Ｂａｎｃｏｒｐ）跌逾１５％

，聯信銀行（Ｃｏｍｅｒｉｃａ）跌逾１２％。

港股下跌，恒生指數開報１９６８６，跌２４７點或１﹒２４％，主板成交１７﹒１億元。

恒生中國企業指數報６５８９，跌９０點或１﹒３５％。恒生科技指數報３８３７，跌６０點或

１﹒５６％。

龍湖（００９６０）現價跌２﹒８３％，報２０﹒６元，該股成交約１０萬股，涉資２００

萬元，盤中高見２０﹒６元，最低見２０﹒６元；百度（０９８８８）跌２﹒８％，報

１１４﹒７元；阿里健康（００２４１）跌２﹒７１％，報５﹒３９元；阿里（０９９８８）跌

２﹒６７％，報８０﹒１元。（ｋｙ）

