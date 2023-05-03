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即市新聞

03/05/2023 09:23

恒指低開２４７點報１９６８６，龍湖百度及阿里健康挫３％

　　《經濟通通訊社３日專訊》美股連跌兩日，由於憂慮銀行業危機重燃，地區銀行股重挫。市
場亦觀望聯儲局議息結果，預計加息０﹒２５厘，關注會否是今輪加息周期最後１次加息。
　　道指收跌３６７點；納指收跌１３２點；標普５００收跌４８點。由於市場憂慮更多銀行陷
入困境，地區銀行股再遭到拋售。西太平洋銀行（ＰａｃＷｅｓｔ　Ｂａｎｃｏｒｐ）急挫近
２８％，阿萊恩西部銀行（Ｗｅｓｔｅｒｎ　Ａｌｌｉａｎｃｅ　Ｂａｎｃｏｒｐ）跌逾１５％
，聯信銀行（Ｃｏｍｅｒｉｃａ）跌逾１２％。
　　港股下跌，恒生指數開報１９６８６，跌２４７點或１﹒２４％，主板成交１７﹒１億元。
恒生中國企業指數報６５８９，跌９０點或１﹒３５％。恒生科技指數報３８３７，跌６０點或
１﹒５６％。
　　龍湖（００９６０）現價跌２﹒８３％，報２０﹒６元，該股成交約１０萬股，涉資２００
萬元，盤中高見２０﹒６元，最低見２０﹒６元；百度（０９８８８）跌２﹒８％，報
１１４﹒７元；阿里健康（００２４１）跌２﹒７１％，報５﹒３９元；阿里（０９９８８）跌
２﹒６７％，報８０﹒１元。（ｋｙ）

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