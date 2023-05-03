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03/05/2023 16:27

《盤後部署》恒指穿牛熊線料下試１９０００關，金沙續向下尋底

　　《經濟通通訊社３日專訊》美股連跌兩日，由於憂慮銀行業危機重燃，地區銀行股重挫。市
場亦觀望聯儲局議息結果，預計加息０﹒２５厘，關注會否是今輪加息周期最後１次加息。
　　隔晚道指收跌３６７點；納指收跌１３２點；標普５００收跌４８點。由於市場憂慮更多銀
行陷入困境，地區銀行股再遭到拋售。西太平洋銀行（Ｗｅｓｔｐａｃ　Ｂａｎｋｉｎｇ　
Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）急挫近２８％，阿萊恩西部銀行（Ｗｅｓｔｅｒｎ　
Ａｌｌｉａｎｃｅ　Ｂａｎｃｏｒｐ）跌逾１５％，聯信銀行（Ｃｏｍｅｒｉｃａ）跌逾１２％

　　港股向下，恒生指數收報１９６９９，跌２３４點或跌１﹒１８％，主板成交６６２﹒４６
億元。國企指數收報６５８９，跌９０點或跌１﹒３６％。恒生科技指數收報３８３５，跌６３
點或跌１﹒６３％。
　
＊跌穿牛熊線，續尋底機會高＊
　
　　技術走勢方面，恒指跌穿俗稱牛熊線的２５０天線，３月下旬低位１９０００關料有初步支
持。
　　藍籌股方面，新奧能源（０２６８８）跌４﹒４５％，報１０７﹒３元；中石油
（００８５７）跌４﹒４４％，報５﹒１７元；阿里健康（００２４１）跌４﹒１５％，報
５﹒３１元。
　　中海油（００８８３）收跌３﹒３２％，報１２﹒２２元，該股成交約６０４８萬股，涉資
７﹒４２億元，盤中高見１２﹒４元，最低見１２﹒１８元；百度（０９８８８）跌３﹒１４％
，收報１１４﹒３元；中芯（００９８１）跌３﹒１１％，收報２１﹒８元；碧桂園
（０２００７）跌３﹒０３％，收報１﹒９２元。
　　另外，百威亞太（０１８７６）逆市升２﹒８７％，收報２３﹒３元，該股成交約６９２萬
股，涉資１﹒５９億元，盤中高見２３﹒６元，最低見２２﹒３元；蒙牛乳業（０２３１９）升
２﹒４１％，收報３１﹒８５元；海爾智家（０６６９０）升２﹒１８％，收報２５﹒８元。
　
＊金沙跌５％，藍籌最弱＊
　
　　另一方面，金沙（０１９２８）收跌４﹒９４％，報２６﹒９５元，該股成交約１９８２萬
股，涉資５﹒３５億元，盤中高見２７﹒９５元，最低見２６﹒６元。
　　技術走勢方面，金沙中國今日現陰燭，並跌穿１００天線，相信股價續向下尋底，先下試
２４元，繼而下試２１元水平。（ｋｙ）

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