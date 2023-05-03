《盤後部署》恒指穿牛熊線料下試１９０００關，金沙續向下尋底

《經濟通通訊社３日專訊》美股連跌兩日，由於憂慮銀行業危機重燃，地區銀行股重挫。市

場亦觀望聯儲局議息結果，預計加息０﹒２５厘，關注會否是今輪加息周期最後１次加息。

隔晚道指收跌３６７點；納指收跌１３２點；標普５００收跌４８點。由於市場憂慮更多銀

行陷入困境，地區銀行股再遭到拋售。西太平洋銀行（Ｗｅｓｔｐａｃ Ｂａｎｋｉｎｇ

Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）急挫近２８％，阿萊恩西部銀行（Ｗｅｓｔｅｒｎ

Ａｌｌｉａｎｃｅ Ｂａｎｃｏｒｐ）跌逾１５％，聯信銀行（Ｃｏｍｅｒｉｃａ）跌逾１２％

。

港股向下，恒生指數收報１９６９９，跌２３４點或跌１﹒１８％，主板成交６６２﹒４６

億元。國企指數收報６５８９，跌９０點或跌１﹒３６％。恒生科技指數收報３８３５，跌６３

點或跌１﹒６３％。



＊跌穿牛熊線，續尋底機會高＊



技術走勢方面，恒指跌穿俗稱牛熊線的２５０天線，３月下旬低位１９０００關料有初步支

持。

藍籌股方面，新奧能源（０２６８８）跌４﹒４５％，報１０７﹒３元；中石油

（００８５７）跌４﹒４４％，報５﹒１７元；阿里健康（００２４１）跌４﹒１５％，報

５﹒３１元。

中海油（００８８３）收跌３﹒３２％，報１２﹒２２元，該股成交約６０４８萬股，涉資

７﹒４２億元，盤中高見１２﹒４元，最低見１２﹒１８元；百度（０９８８８）跌３﹒１４％

，收報１１４﹒３元；中芯（００９８１）跌３﹒１１％，收報２１﹒８元；碧桂園

（０２００７）跌３﹒０３％，收報１﹒９２元。

另外，百威亞太（０１８７６）逆市升２﹒８７％，收報２３﹒３元，該股成交約６９２萬

股，涉資１﹒５９億元，盤中高見２３﹒６元，最低見２２﹒３元；蒙牛乳業（０２３１９）升

２﹒４１％，收報３１﹒８５元；海爾智家（０６６９０）升２﹒１８％，收報２５﹒８元。



＊金沙跌５％，藍籌最弱＊



另一方面，金沙（０１９２８）收跌４﹒９４％，報２６﹒９５元，該股成交約１９８２萬

股，涉資５﹒３５億元，盤中高見２７﹒９５元，最低見２６﹒６元。

技術走勢方面，金沙中國今日現陰燭，並跌穿１００天線，相信股價續向下尋底，先下試

２４元，繼而下試２１元水平。（ｋｙ）

